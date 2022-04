Chanel Totti torna a parlare, la confessione su mamma e papà

Chanel Totti zittisce tutti: la prova su mamma Ilary e papà Francesco non dà modo di replicare

La presunta crisi su Ilary Blasi e Francesco Totti continua ad interessare il web e tutti i fan della coppia più amata di Roma. La notizia ha lasciato interdetti tutti ma nonostante le smentite, si cerca di capire ancora come siano andate le cose realmente e se davvero il Pupone abbia perso o meno una sbandata per la famosa Noemi.

Ilary lo ha smentito in tutti i modi, prima a “Verissimo” nel salotto di Silvia Toffanin e poi anche nella trasmissione “Belve”. Nessuna crisi, solo l’ennesimo gossip che su di loro ciclicamente si ripete, con qualcosa che è stato costruito ad hoc per far parlare. Questa la tesi della conduttrice Mediaset che ha chiarito che un presunto tradimento non potrebbe mai essere “digerito” e sorpassato, da entrambi, e dunque porterebbe alla rottura totale.

La verità su Ilary e Francesco l’ha rivelata però la loro secondogenita, Chanel. Proprio lei è tornata a dire la sua sulla vicenda. Ecco come.

Chanel Totti e la risposta al gossip su mamma e papà

Ilary Blasi e Francesco Totti nelle scorse settimane hanno pensato solo a difendere i loro figli. Come la conduttrice ha raccontato, situazioni del genere sono già successe in passato ma loro erano piccoli e non le ricordano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Federica Panicucci, cosa c’è stato con il figlio di Bonolis? La risposta lascia di stucco

Oggi, invece, che sono grandi, non solo ne sono coinvolti in prima persona ma chiedono anche spiegazioni. Come la Blasi ha specificato, lei e il marito hanno spiegato ai ragazzi che episodi del genere, per dei personaggi famosi, possono capitare ma che non serve farsi trascinare dal clamore e dal gossip.

Dal canto suo Chanel Totti, la secondogenita della coppia, sui social ha risposto ai pettegolezzi. Ha pubblicato, infatti, su TikTok un video che ritrae i suoi genitori, Ilary e Francesco fianco a fianco, felici e spensierati. È evidente che sia la risposta a tutte le notizie del gossip circolate nelle scorse settimane con una chiara smentita alla crisi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Cosa ti farei”, Vic De Angelis in costume e senza nient’altro addosso. La FOTO fa saltare le coronarie

Immagini semplici ma che parlano di verità e che non hanno bisogno di aggiungere altro. Pare però che questo video dopo poco sia stato cancellato.