Chiara Ferragni ha lasciato il popolo del web senza fiato. Un gesto inaspettato ha scatenato un tripudio di commenti sotto all’ultimo video postato dall’influencer su Instagram.

Dopo le settimane difficili, Chiara Ferragni è tornata a essere presente al 100% suoi social. A seguito dell’operazione a cui si è sottoposto Fedez per asportare un tumore al pancreas, l’imprenditrice digitale si era allontanata un po’ da Instagram, dove è protagonista assoluta tanto da essere la più seguita in Italia, mostrando pochi frammenti dall’ospedale dove ha trascorso molte notti al fianco del marito.

Dimesso e rincasato, il rapper meneghino sta trascorrendo la convalescenza al fianco della moglie e dei loro splendidi figli Leone e Vittoria, potendo tirare un sospiro di sollievo. La coppia sta ritornando alla normalità mostrandosi nei consueti siparietti con cui intrattengono ormai da anni il pubblico.

Tra Fedez intento a disegnarsi sul gesso il logo di Chiara, fingendo di contraffarlo, ai momenti di gioco con i loro bimbi, a colpire il pubblico un gesto inaspettato condiviso sulla seguitissima pagina Instagram della cremonese.

Chiara Ferragni, gesto inaspettato da parte di una persona molto importante

“No vabbè”, è solo uno dei tanti commenti che si leggono sotto all’ultimo video condiviso su Instagram dalla Ferragni. Parole di stupore in reazione al post dell’imprenditrice in cui è protagonista una delle persone più importanti della sua vita: la figlia Vittoria.

La piccola si è mostrata nel seggiolone per la pappa intenta a gustarsi le briciole rimaste. “Tutto bene amore?”, le parole stupite di Chiara nel vedere la piccola raccogliere fino all’ultimo il cibo rimasto.

Il contenuto ha scatenato subito un tripudio di like e commenti spaccando il pubblico. C’è chi si scioglie nel vedere la “Vitto” intenta al dolce gesto nonché chi si ritrova nella sua golosità e passione per il cibo. Non mancano tuttavia critiche da parte degli haters che sottolineano come dovrebbe esserle dato ancora cibo se si mostra così affamata.

In ogni caso il post è stato comunque un grande successo tanto da raggiungere un boom di like nell’immediato, a dimostrazione di quanto la Ferragni e la sua famiglia sia seguita e appassioni il pubblico.