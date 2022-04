“Domani apre” Primark, negozio di 7 piani in Italia: ecco dove lo troverete

Il colosso irlandese apre un nuovo punto vendita nel centro di una delle città più importanti d’Italia. Sette piani di store tutti da scoprire.

Un nuovo megastore di Primark è pronto a sbarcare in Italia. Aprirà il 6 aprile e si svilupperà su sette piani e diecimila metri quadri.

I primi cinque piani sono tutti dedicati allo shopping con una maxi esposizione dei prodotti del colosso irlandese. Saranno esposte tutte le ultime novità dedicate a donna, uomo e bambini, gli accessori, la biancheria e infine borse e scarpe. Si aggiungeranno anche complementi d’arredo, oggettistica e tutti i prodotti per il beauty.

Gli ultimi due piani, invece, saranno destinati alla sede regionale della società e allo showroom con la sala stampa.

Nel dettaglio, il piano meno uno sarà destinato all’uomo; il piano terra alla donna; il primo piano alla cosmetica; il secondo underwear, night e tendenze casa; il terzo piano al bambino. Poi al quarto si troverà un deposito e al quinto il ristoro con una terrazza.

La chicca saranno i camerini che avranno tanti specchi e si potrà entrare con amici e famigliari. Ad ogni piano troveremo un’area relax dove sarà possibile ricaricare i propri dispositivi elettronici ed usufruire del wi-fi gratuito.

Primark: ecco dove aprirà il megastore

Il nuovo megastore aprirà a Milano, più precisamente in via Torino, 45.

Sarà il primo negozio del colosso irlandese a trovarsi nel centro di una città italiana.

I punti di forza del nuovo punto vendita saranno la sostenibilità, l’accessibilità e il design.

L’head of sales di Primark, Luca Ciuffreda ha rivelato: «La milanesità è sinonimo di raffinatezza nel mondo, ci siamo ispirati a questo».

L’ingresso dello store richiamerà le iconiche piazze di Milano e all’interno i clienti potranno ritrovare gli elementi architettonici tipici della città meneghina

Lo stesso Ciuffreda ha annunciato: «Siamo entusiasti di inaugurare il nostro nuovo flagship in una delle capitali della moda».