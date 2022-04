Elodie, dopo il “Bagno a mezzanotte” continua a scatenare le più irrefrenabili pulsioni – FOTO

Elodie strega tutti con le sue ultime foto, il tempo si ferma ed il web appare spiazzato dalla sua evidente bellezza.

Non smette mai di stupirci Elodie, la bellissima artista che negli ultimi anni ha visto esplodere il suo successo, musicale e non solo. La stessa infatti è molto ambita dai brand di moda, maison importanti ed affermate che la desiderano per indossare i rispettivi capi e con quel fisico da modella non può che essere divina, sempre.

Fisico slanciato, gambe chilometriche… pregi fisici che nel videoclip ufficiale del suo ultimo singolo “Bagno a Mezzanotte” si vedono tutti. Piacevolmente devastante, un’esplosione di sensualità e bellezza. Un gioco di movenze, trasparenze che ha letteralmente ammaliato il web. E continua a farlo.

Elodie,

