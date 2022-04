Flavio Insinna, la confessione del conduttore ha bloccato il pubblico de L’Eredità: nessuno riusciva a credere alle sue parole

Esordio a dir poco scoppiettante per la puntata de L’Eredità in onda quest’oggi, martedì 5 aprile. Flavio Insinna, padrone di casa del quiz game ormai da anni, dà il meglio di sé soprattutto durante la prima fase del gioco televisivo, ovvero quella degli “Abbinamenti”.

Con la scusa di permettere ai concorrenti di presentarsi, il presentatore non manca di stuzzicarli proprio nei loro punti deboli, né di rivolgere loro battute che definire goliardiche è a dir poco riduttivo.

Durante l’appuntamento odierno, in particolare, il turno della partecipante Giovanna ha messo in seria difficoltà Insinna, che ha dovuto interrompere la sua interlocutrice per fare un annuncio inaspettato. In pochi istanti, nello studio è calato un silenzio tombale.

Flavio Insinna blocca la puntata de L’Eredità: “mi si è staccato un dente”. Scena assurda

Giovanna, giovanissima concorrente de L’Eredità, è stata accolta con particolare entusiasmo da Flavio Insinna. Rapito dal curriculum della sua interlocutrice, il conduttore non ha mancato di elogiarla proprio di fronte ai suoi rivali in studio.

“Studentessa di scienze politiche che sogna di lavorare come diplomatica in ambito internazionale…complimenti!“: questo il caloroso benvenuto del padrone di casa della trasmissione. Giovanna, incoraggiata da Flavio, ha raccontato al pubblico di Rai 1 di aver lavorato per diversi mesi in Australia, dove ha avuto modo di perfezionare la propria conoscenza dell’inglese.

“In seguito ti sei presa un anno sabbatico” – ha proseguito Insinna, che ha poi domandato alla partecipante una propria personale curiosità – “Come si dice anno sabbatico in inglese?“. Più che preparata, Giovanna ha replicato seduta stante alla domanda del presentatore: “gap year“.

Flavio, alquanto divertito dalla piega della conversazione, ha tentato di riprodurre l’espressione con il medesimo accento della concorrente. Un’impresa che si è rivelata fin da subito ostica per Insinna, che non ha mancato di ironizzare con queste parole: “per pronunciarlo mi si stava staccando un premolare“.

Il pubblico, paralizzato dalla battuta del conduttore, non ha resistito a lungo ed è scoppiato a ridere a crepapelle. Persino Giovanna, nonostante la crescente agitazione, si è abbandonata ad un sorriso di distensione.