“Da brividi”, Francesca Fialdini ammalia come un angelo bianco: la sua “Fame d’amore” parte con il botto – FOTO

La conduttrice ieri sera è tornata in tv con la terza edizione del suo programma che tratta da vicino i temi legati ai disturbi alimentari nei giovanissimi.

“Dopo tre edizioni abbiamo finalmente sdoganato ogni tipo di tabù intorno alle problematiche dei nostri giovani. Ora penso dovremmo indagare tutte le conseguenze di questi ultimi due anni, dall’ansia di tornare a scuola al timore del rapporto con l’altro, la paura di affrontare la vita ‘normale’. Ma anche il fatto che i ragazzi non abbiano più desideri e non sappiano rispondere neanche a una domanda come: cosa vuoi fare da grande?“.

Così Francesca Fialdini spiega la terza stagione del suo programma “Fame d’amore” andato in onda ieri sera su Rai 1 in seconda serata. Il tema dei disturbi alimentari nei giovani viene toccato nella serie con focus sulla comunità di Piancavallo, struttura a quasi duemila metri sopra il Lago Maggiore.

Per la prima puntata Francesca ha scelto un look bianco ottico, vediamolo insieme.

Francesca Fialdini seduce con poco, la bellezza di un angelo in terra

I dati in Italia sono allarmanti e sempre più giovanissimi sono lasciati alla deriva su questi problemi che sono il nuovo buci nero del millennio in corso e che la società sta iniziando ad accettare solo ora molto lentamente e con difficoltà estrema.

I dati della prima puntata sono stati ottimi, gli ascolti hanno superato ogni aspettativa e anche su Instagram i fan della conduttrice l’hanno ringraziata per la sua incredibile sensibilità nel toccare e raccontare tematiche di questo genere.

“Grazie a chi ha seguito questa prima puntata di #famedamore Vi avevo avvertito che sarebbe stata dura. Chi l’ha persa può trovarla su raiplay. A lunedì prossimo 11 aprile su raitre 💜”. Scrive lei nella didascalia che la mostra in un fermo immagine probabilmente scattato proprio durante una ripresa scenica del format.

Francesca indossa un maxi blazer bianco ottico che le dona un’aurea quasi magnetica e angelica, incorniciata dalla sua pelle chiara ed i capelli biondi legati con uno chignon morbido. Trucco leggero dove gli occhi sono evidenziati con uno smoky eyes accentuato e le labbra appena colorate di una tinta nude matte.

I fan della 42enne toscana di Massa sono esplosi nei commenti a margine: “Auguro un alto indice di ascolti a questa trasmissione. È ammirevole e importante il lavoro che state svolgendo”, “Uno di quei programmi che dovrebbe restare nel palinsesto a tempo indeterminato,”, “Puntata da brividi ma anche te Francesca top 💜”.