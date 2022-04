Ilary Blasi sotto accusa, l’opinionista la lincia in diretta: “siete voi a manovrarli”

La puntata dell’Isola dei Famosi si apre in maniera a dir poco sconvolgente: Ilary Blasi, nel giro di pochi istanti, viene pesantemente linciata da uno dei suoi opinionisti

Ilary Blasi ha dato inizio alla puntata odierna dell’Isola dei Famosi con il consueto sprint che la contraddistingue. Splendida nel suo outfit composto da una gonna longuette e da una camicia che definire scollata è davvero riduttivo, la conduttrice ha promesso ai telespettatori una diretta a dir poco scoppiettante.

“Sarà la puntata dei confronti“, ha preannunciato la moglie di Totti, dando il benvenuto ai due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Il primo blocco dell’appuntamento di quest’oggi, ovviamente, non poteva non chiamare in causa Roger ed Estefania, che nel corso di questa settimana si sono lasciati andare ad un travolgente bacio.

Un bacio che, da un lato, ha accontentato una quantità impressionante di followers, ma che, da un altro punto di vista, ha persino deluso le aspettative della Blasi, che non ha mancato di farlo presente. È stato proprio uno dei suoi opinionisti a farle notare la scorrettezza del suo atteggiamento nei confronti della coppia: che stoccata!

Ilary Blasi sotto accusa, Nicola Savino la lincia in diretta: “siete voi a manovrarli”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Madalina Diana Ghenea e l’abito vedo-non vedo. La foto manda i fan in escandescenza

Ormai da parecchi giorni, la tensione tra Roger Balduino ed Estefania Bernal era diventata a dir poco insostenibile. I due, fin dall’inizio dell’Isola dei Famosi, non avevano nascosto di nutrire un particolare interesse l’uno per l’altra. Tuttavia, proprio a causa delle dinamiche del reality, i modelli hanno avuto modo di riunirsi solamente una settimana fa.

Durante le scorse ore, complice l’attrazione divenuta sempre più forte, Roger ed Estefania si sono abbandonati alla passione scambiandosi un travolgente bacio. Un fatto che, come c’era da aspettarsi, è stato immediatamente commentato da Ilary Blasi e dagli opinionisti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Aurora Ramazzotti, cosa c’è tra lei e Tommaso? La rivelazione bomba: “per me farebbe di tutto”

La conduttrice, nel rivolgersi ai diretti interessati, non ha potuto far a meno di constatare l’apparente disinteressamento di Roger. Quest’ultimo, nonostante il continuo incalzare della padrona di casa, è parso in imbarazzo di fronte alle domande. “Come è andato sto bacio?” – lo ha tartassato Ilary, con la sua immancabile ironia – “Me lo aspettavo più passionale“.

A quel punto il modello, per dimostrare al pubblico di Canale Cinque la propria attrazione per Estefania, ha deciso di baciarla proprio nel bel mezzo della diretta. Una scena che ha suscitato una vera e propria ovazione tra il pubblico, e che, tuttavia, non è parsa ancora convincere la Blasi.

“Non so se sei timido o se sei titubante perché non sei sicuro dei tuoi sentimenti“, ha proseguito la conduttrice, sollevando persino la reazione di uno dei suoi opinionisti. Nicola Savino, di fronte all’ennesima insinuazione della moglie di Totti, non ha mancato di rimproverarla bonariamente.

“E basta, così siete voi che li spingete a limoxxre!“, è sbottato il conduttore, mentre Ilary a stento tratteneva le risate. L’attenzione della conduttrice si è poi spostata su Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, che nei giorni scorsi si era detto interessato proprio ad Estefania.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Giancarlo Magalli e la decisione dal Tribunale, a condannarlo è stata proprio lei

“Non si sa mai caro Edoardo“, lo ha incitato la presentatrice, per nulla convinta dell’interesse di Roger verso la modella. Che la coppia appena formatasi sia destinata a divenire un vero e proprio triangolo? Potremmo scoprirlo molto presto.