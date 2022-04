Diletta Leotta ha pubblicato uno scatto spettacolare su Instagram: la tutina che la giornalista indossa non contiene niente.

Diletta Leotta è probabilmente la giornalista più famosa d’Italia. La siciliana si occupa prevalentemente di calcio: anche chi non segue il mondo del pallone, conosce però perfettamente il suo nome. La nativa di Catania ha fatto da sempre parlare di sé: sia per le sue vicende personali e per le sue storie d’amore, la classe 1991 ha conquistato facilmente le prime pagine del Gossip.

La scorsa estate, la Leotta ha fatto sognare tutti con la storia con l’uomo più desiderato del mondo: Can Yaman. Tra lei e il turco, però, le cose sono precipitate velocemente. Diletta, in ogni modo, sfrutta al meglio il mondo dei social network e condivide ogni singolo giorno scatti super esplosivi. In questa serata, la conduttrice di Dazn ha conquistato le attenzioni con un’immagine paurosa.

Diletta Leotta, la tutina non contiene niente: il davanzale scoppia

Diletta, poco fa, ha mandato in visibilio tutti i suoi followers pubblicando una fotografia da capogiro. La giornalista indossa una tutina che mette in risalto ogni singolo centimetro del suo corpo mostruoso. La conduttrice di Dazn non conosce limiti e trasuda sensualità da tutti i pori. La sua bellezza non è assolutamente quantificabile mentre il suo fisico è un qualcosa di monumentale.

Il davanzale della 30enne sta per scoppiare: gli utenti si preparano tutti per lo zoom del secolo. “Accoglienza sul set”, ha scritto in didascalia utilizzando la lingua inglese. La Leotta è una bomba seducente e ha il potere di catturare sempre i riflettori. I fans la amano mentre anche gli haters non riescono a non posare gli occhi sulle sue forme devastanti. “Sei irresistibile”, ha scritto un utente visibilmente colpito dallo scatto. La maggior parte dei seguaci, inoltre, esaltano il suo corpo con commenti al limite del decente: qualcuno meriterebbe infatti la censura.