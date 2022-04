Nominato ai Grammy Awards, Justin Bieber ha presenziato l’evento accanto alla moglie Hailey Baldwin Bieber. La modella ha fatto chiarezza sull’ultimo rumors riguardo un’ipotetica gravidanza

Tra i numerosi artisti presenti ai Grammy Awards anche Justin Bieber, nominato in ben otto categorie. Sebbene fosse in corsa anche per “album dell’anno” con l’ultimo progetto discografico “Justice” e “canzone dell’anno” con “Peaches“, l’artista canadese è tornato a casa a mani vuote.

Nonostante questo è stato uno dei protagonisti della serata, esibendosi sul palco proprio con il brano nominato insieme a Daniel Caesar e Giveon con i quali ha realizzato la collaborazione. Ma non solo, Bieber ha catturato l’attenzione anche per il look presentato sul red carpet, dove è stato accompagnato dall’inseparabile moglie, la modella Hailey Baldwin Bieber.

Justin Bieber papà? La risposta alle voci diffuse dopo i Grammy

Si sono uniti in matrimonio nel 2018 e da allora la coppia formata dalla popstar Justin Bieber e la modella Hailey Baldwin è apparsa più solida che mai. Nonostante la giovane età -lui 28 anni, lei 25- i due non hanno mai fatto mistero del loro desiderio di diventare presto genitori. Già lo scorso anno Bieber, nel corso del suo documentario “Our World“, espresse la volontà di iniziare a pensarci concretamente nonostante la modella avesse lasciato in sospeso la questione. “Okay, forse, vedremo“, aveva dichiarato.

A questo proposito l’ultima apparizione della coppia sul red carpet dei Grammy Awards ha portato un magazine americano a diffondere le voci di una possibile gravidanza di Hailey Bieber. La modella, indossando un lungo abito bianco firmato Saint Laurent, avrebbe cercato di nascondere “gli indizi”.

Quest’ultima non ha perso tempo e ha voluto immediatamente chiarire la situazione, rispondendo a tono alle insinuazioni. “Non sono incinta, lasciatemi stare“, ha dichiarato, negando così una possibile gravidanza.

Per il momento sembra che i due giovani abbiano intenzione di godersi il matrimonio e di focalizzarsi sugli impegni lavorativi di entrambi. Quando ci saranno novità saranno forse proprio loro i primi a comunicare la notizia ai propri fan, come sono soliti fare per i momenti più importanti legati alla loro sfera privata.