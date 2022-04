I Maneskin comunicano il raggiungimento di un altro importante traguardo: vinta la sfida più importante. I fan si preparano a vivere una serata indimenticabile

La band composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi si trova attualmente a Los Angeles dove è impegnata nelle prove per il Coachella Festival. I Maneskin saranno tra i protagonisti delle giornate di domenica 17 e domenica 24 aprile durante le quali si esibiranno sul palco di uno dei festival più chiacchierati dell’anno.

I loro fan sono in attesa di poter ascoltare nuovi brani, che saranno con molte probabilità rilasciati nei prossimi mesi, e nel frattempo si preparano a rivederli in concerto. Oltre alle date del tour annunciate nelle scorse settimane -che avranno luogo nel 2023- i Maneskin si preparano a vivere una serata magica presso il Circo Massimo di Roma.

“Sarà indimenticabile”, i Maneskin vincono la sfida più difficile: tutto esaurito al Circo Massimo

Il “Loud Kids Tour” si è fatto ancora più grande e vedrà i Maneskin protagonisti del loro primo tour americano. La vendita dei biglietti procede così rapidamente da aver costretto la band ad ampliare la location di alcune date e ad aggiungere a gran richiesta concerti in nuove città come New York City, San Francisco e Philadelphia.

Sul fronte europeo invece la band italiana tornerà a esibirsi in tour nel 2023, partendo da Pesaro il prossimo 23 febbraio. Nonostante questo i Maneskin saranno protagonisti di una serie di festival nel corso dei prossimi mesi, ma non solo. Il 9 luglio ad accoglierli sarà il palco del Circo Massimo.

La band ha comunicato nelle ultime ore di essere riuscita a ottenere il tutto esaurito nella data che si terrà nella capitale. “Il nostro live al Circo Massimo è SOLD OUT. Più di 70mila persone per un concerto che sarà assolutamente indimenticabile“, si legge nel post. I quattro giovani artisti hanno poi dato appuntamento ai loro fan per una serata imperdibile.

