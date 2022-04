La bellissima showgirl italo – ungherese Mercedesz ha dato il meglio di sé con un nuovo IG post: questa volta si tratta di una doppietta di foto a dir poco pazzesche!

Mercedesz è un vero schianto nell’ultimo bis di immagini condiviso su Instagram: il web è in totale subbuglio!

Nelle foto, scattate nel mare cristallino della Grecia, la favolosa ex naufraga dell’Isola dei Famosi esce fuori dall’acqua con il busto, appoggiandosi alla barca: in primo piano ci sono tutte le sue curve da sballo…

Nella didascalia del post, la nota influencer ha scritto: “Summer loading…” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Caricamento estivo”).

Una cosa è certa: la sua bellezza magnetica tiene tutti incollati allo schermo!

Siete curiosi di vedere le foto che ormai sono finite sulla bocca di tutti? Reggetevi forte, perché non crederete ai vostri occhi…

Mercedesz sembra una bellissima sirenetta: il focus è tutto sul suo fisico da sogno… – FOTO

Nella prima foto del post, Mercedesz posa con il viso e il corpo di profilo, mentre guarda dritto davanti a sé e accenna un sorriso: resisterle è impossibile!

Nel secondo scatto, invece, la fantastica ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘L’Isola dei Famosi’ gira il volto a favore di fotocamera e fissa l’obbiettivo: mai visto nulla del genere prima d’ora…

Il costumino intero che indossa è super sgambato e scollato: le evidenza la silhouette da urlo.

Il post è stato sommerso da una valanga di condivisioni, mi piace, messaggi e commenti, tutti più che positivi.

Tra questi si legge ad esempio: “Illegale“; “Sei la HIT dell’estate”; “Una meraviglia della natura” oppure “Sai che sposarti non sarebbe un’idea malvagia?”.

Non c’è alcun dubbio: Mercedesz è il mix perfetto tra bellezza, carisma, fascino e stile… come si fa a non innamorarsene?