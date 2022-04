L’ultimo post pubblicato da Michelle Hunziker è accompagnato da una didascalia a dir poco emblematica: finalmente la conduttrice ha rotto il silenzio

Sono settimane senza dubbio particolari per Michelle Hunziker, che raramente lascia trapelare le proprie emozioni davanti ai followers di Instagram. La meravigliosa conduttrice, impegnata al timone di Striscia la Notizia, avrebbe da poco iniziato una relazione con il medico Giovanni Angiolini, al fianco del quale sarebbe finalmente tornata a sorridere.

Moltissimi utenti, tuttavia, si chiedono ancora per quale motivo la svizzera sia arrivata a chiudere definitivamente i ponti con l’ex marito Tomaso Trussardi. La risposta, a questo proposito, potrebbe essere arrivata proprio attraverso una delle ultime pubblicazioni di Michelle: le sue dichiarazioni sono a dir poco inequivocabili.

Michelle Hunziker rompe il silenzio: “ho ascoltato il cuore”. Arriva la replica inaspettata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Luca Salatino contro Soraia per Matteo Ranieri: “sai cosa provo per lui”. Corteggiatrici spiazzate

Dal giorno in cui hanno annunciato il loro divorzio, i fan della coppia non si chiedono altro: chi, tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, ha messo definitivamente fine al matrimonio durato oltre sette anni? La conduttrice, in svariate occasioni, non ha mancato di confermare il proprio affetto smisurato per l’imprenditore. Tuttavia, una risposta ben precisa non è mai arrivata se non fino a pochi istanti fa.

L’ultimo post che la Hunziker ha pubblicato tramite Instagram, a questo proposito, sembra contenere la spiegazione agli interrogativi degli utenti. Michelle, radiosa e solare come suo solito, ha immortalato la propria bellezza attraverso una coppia di selfie a dir poco esplosiva.

È nella didascalia, tuttavia, che il pubblico non ha potuto far a meno di notare qualcosa di anomalo. “Quando saremo allievi del nostro cuore…saremo maestri della nostra mente“: queste le parole che la svizzera ha riportato mediante la descrizione, che sembrano rappresentare qualcosa di più di un semplice corredo alle immagini.

Che la Hunziker, con la presente citazione, abbia lasciato intendere di aver divorziato da Trussardi perché il cuore aveva smesso di battere per lui? D’altronde, come le sue parole non mancano di sottolineare, le scelte della mente sono frutto di un cambiamento ben più profondo, che avviene a livello di sentimenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Spettacolo puro”, la Gregoraci trasuda sensualità da tutti i pori: fan senza fiato – FOTO

I fan, di fronte a questa ipotesi, non hanno mancato di replicare animatamente alle parole della conduttrice. “Hai proprio ragione“, “parole sante“: questi i loro commenti sotto alla compilation.