Questa mattina, in un incidente sull’autostrada A4 all’altezza di Vicolungo (Novara), due persone hanno perso la vita e due sono rimaste ferite.

È di due morti e di due feriti il bilancio dello spaventoso incidente verificatosi questa mattina lungo l’autostrada A4 Torino-Milano all’altezza di Vicolungo, in provincia di Novara. Le due vittime, due persone di circa 50 anni, viaggiavano a bordo di un furgone che, per cause ancora da determinare, si è scontrato con un mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale. Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, circostanza che ha provocato disagi alla circolazione.

Novara, scontro tra furgone e mezzo pesante sull’autostrada A4: due morti e due feriti

Due persone hanno perso la vita in un terribile incidente stradale. È accaduto questa mattina, martedì 5 aprile, sull’autostrada A4 Torino-Milano nel territorio di Vicolungo, piccolo comune in provincia di Novara.

Non si conosce ancora l’identità delle vittime: si tratterebbe di due persone di circa 50 anni. I due, scrive la redazione di Today, viaggiavano, insieme ad altre due persone, a bordo di un furgone che, nei pressi del casello autostradale, si sarebbe scontrato con un mezzo pesante.

Dopo il violento impatto, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco ed i mezzi di soccorso del 118. Purtroppo i sanitari non hanno potuto far nulla per le vittime, decedute a causa delle ferite riportate. Nello scontro, scrivono i collegi di Today, due persone sono, invece, rimaste ferite non gravemente e trasportate dai sanitari presso l’ospedale Maggiore di Novara.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia Stradale di Novara Est a cui è affidato il compito di ricostruire quanto accaduto. Per consentire la rimessa in sicurezza della carreggiata ed i rilievi di legge, il tratto è stato chiuso temporaneamente al traffico: inevitabili le ripercussioni sulla circolazione con lunghe code.

