Nunzia De Girolamo lascia tutti a bocca aperta: su Instagram non si contiene e fa davvero il suo nome. L’annuncio inaspettato

Per molti è stata la ministra più bella e sexy di sempre, per altri ha fatto bene ad abbandonare la politica e dedicarsi alla televisione. C’è chi non riesce a resistere al suo fascino ed invidia alla follia suo marito. Parliamo di Nunzia De Girolamo, ex esponente di Forza Italia e ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta dal 2013 al 2014.

Oggi Nunzia ha cambiato decisamente strada ed ambizioni mettendo da parte la politica e dedicandosi alla televisione. Opinionista e da due anni anche conduttrice tv, “al comando” di “Ciao Maschio”, la trasmissione in seconda serata di Rai 1 che porta in studio solo ospiti uomini per indagarne e scoprirne i lati più nascosti.

Nunzia De Girolamo: ha fatto il suo nome. Il VIDEO

