Pier Silvio Berlusconi e quella confidenza fatta. Ilary Blasi e Silvia Toffanin legate da sempre, c’erano anche quando..

Ilary Blasi, messa da parte la questione gossip legata ad una presunta crisi con suo marito Francesco Totti, si dedica a capofitto nel lavoro. Solo ieri sera l’abbiamo vista nuovamente alla conduzione de “L’Isola dei Famosi”, bellissima in studio, sempre solare e spontanea. Il mondo dello spettacolo, si sa, non è facile ma ci sono amicizie che vanno oltre i pettegolezzi e che durano da anni.

È il caso di quella tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin. Sono oltre 20 anni che le due si conoscono e da allora, per loro che oggi sono due volti in vista della tv e di Mediaset, non è cambiato nulla. Si sono conosciute a “Passaparola”, il famoso quiz condotto da Gerry Scotti che le vedeva nel ruolo di letterine e non si sono mai più allontanate.

Forse non lo avrebbero immaginato nemmeno loro che sarebbero diventate due lady con la L maiuscola eppure la loro sincerità e genuinità non l’hanno mai persa. Ecco il dettaglio sulla Toffanin e Berlusconi che Ilary sapeva prima degli altri.

Pier Silvio Berlusconi, Ilary Blasi e Silvia Toffanin, cosa è successo?

Ilary Blasi e Silvia Toffanin non è raro vederle insieme in tv. La moglie di Totti, infatti, è stata ospite della compagna di Berlusconi diverse volte. In ultimo per la presentazione della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” in cui ha parlato per la prima volta anche della sua presunta crisi con il marito smentendo categoricamente il gossip.

Le due donne però stanno insieme anche fuori dalle telecamere. Organizzano cene e week end e tempo fa hanno scelto anche di fare una vacanza a Dubai. Insomma un rapporto solido e vero che va oltre la tv e che dura da 20 anni.

Sappiamo che la Toffanin è estremamente riservata e su di lei e la sua famiglia si sa veramente poco. Ci ha pensato Ilary però a spifferare il fatto che proprio la conduttrice di “Verissimo” si confidò con lei nei momenti in cui stava iniziando a conoscere Pier Silvio Berlusconi.

Ad Ilary Silvia confidò il suo rapporto con un uomo così in vista. Uno scoop che poteva valere oro ma che la Blasi da buona amica conservò solo per lei. La scena si è ripetuta però anche quando la conduttrice de “L’Isola dei Famosi” ha iniziato a frequentare il Pupone.

Due grandi scoop per l’Italia intera, due segreti come gli altri, da custodire gelosamente, per le due presentatrici.