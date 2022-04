Il ragazzo ucciso a colpi di pistola nel bosco del Rugareto a Rescaldina (Milano) è stato identificato dai carabinieri che stanno indagando sul caso.

Sabato scorso, un ragazzo è stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco nel bosco del Rugareto a Rescaldina (Milano). Dopo alcuni giorni, gli inquirenti sono riusciti ad identificare la vittima, grazie ai primi risultati dell’esame autoptico eseguito sulla salma.

Si tratta di un ragazzo marocchino di 24 anni senza fissa dimora. Ora i carabinieri stanno indagando per risalire alla dinamica del delitto e individuare il killer. Sconosciuto al momento anche il movente dell’omicidio.

Ha un nome il cadavere rinvenuto sabato scorso, 2 aprile, nel bosco del Rugareto a Rescaldina, comune in provincia di Milano. Il corpo appartiene a Bouda Ouadia, 24enne di nazionalità marocchina senza fissa dimora ed irregolare nel territorio nazionale.

L’identificazione è stata effettuata dagli inquirenti, riporta la redazione de Il Corriere della Sera, attraverso i risultati dell’autopsia, effettuata sulla salma del giovane su disposizione dell’autorità giudiziaria. Dall’esame autoptico è emerso che il 24enne è stato assassinato con un colpo di pistola alla nuca.

I carabinieri, che si stanno occupando delle indagini, stanno cercando di risalire alla dinamica del delitto attraverso anche gli accertamenti svolti sul posto. Nel bosco, scrivono i colleghi de Il Corriere della Sera, sono stati ritrovati diversi bossoli di due pistole di calibro differente. Si ipotizza che possa essersi trattato di un omicidio maturato nell’ambiente dello spaccio di stupefacenti, considerato che il bosco è noto per episodi di spaccio. Il giovane, però, non avrebbe precedenti per reati simili, ma solo una segnalazione per porto abusivo di coltello.

Inoltre, considerate le risultanze dell’autopsia, gli investigatori credono che il giovane possa aver provato a scappare, ma durante la fuga il killer lo avrebbe colpito alla nuca uccidendolo.

