Rosalinda Cannavò sta progettando un figlio con il fidanzato Andrea Zenga? La risposta, in realtà, è ben lontana da ciò che ci si aspetterebbe

Data la sintonia che Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga palesano all’interno delle rispettive pagine social, per molti fan la domanda sorge spontanea. La coppia, che si è innamorata all’interno del GF Vip 5, ha intenzione di coronare questo sentimento allargando il prima possibile la famiglia?

I followers, che li seguono ormai da più di un anno e che non aspettano altro, sono parzialmente rimasti delusi dalla risposta dell’attrice. La Cannavò, intervenuta durante una trasmissione televisiva, ha infatti raccontato un progetto di vita ben lontano da quello che il pubblico si sarebbe aspettato.

Rosalinda Cannavò, un figlio da Andrea Zenga? La risposta non è quella che ci si aspetta

Ospite di una delle scorse puntate di Pomeriggio 5, Rosalinda Cannavò ha parlato a Barbara D’Urso della possibilità di congelare gli ovuli. Un’opportunità a dir poco allettante per una donna in carriera come la bellissima ex gieffina, che non ha nascosto di star seriamente prendendo in considerazione questa strada.

Nonostante l’amore con Andrea Zenga vada a gonfie vele, tanto che i due sognerebbero di formare una famiglia insieme, quest’ultimo progetto non è però un progetto a breve termine per la coppia, che al momento avrebbe altre priorità. La Cannavò, che in passato ha anche sofferto di amenorrea – conseguenza del suo disturbo anoressico -, non ha nascosto alla D’Urso il proprio dilemma.

“Durante quegli anni ho avuto una paura incredibile di non poter avere figli“, ha ammesso Rosalinda, che ad oggi, accanto ad Andrea Zenga, non potrebbe essere più felice. Tuttavia, proprio alla luce del fatto che la sua carriera è ormai in piena ascesa, diventare mamma non sembra essere una priorità per la cantante.

“Non voglio negarmi questa possibilità di congelare gli ovuli“, ha chiosato la Cannavò, sostenuta a gran voce da Barbara D’Urso. Una scelta in cui l’attrice, senza ombra di dubbio, non mancherà di ricevere il supporto incondizionato del fidanzato.