Donna 48enne uccide il marito 65enne e tiene il cadavere nascosto in camera da letto per 13 giorni. Aveva chiamato un operaio per scavare la fossa dove seppellire il corpo

La terribile vicenda è accaduta a Chalfont, in Pennsylvania (USA); Anna Maria Tolomello 48enne di origini siciliane viveva ormai da molti anni in America, insieme al marito Giovanni Gallina, anch’esso di origini siciliane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Si accascia durante una partita di calcetto: uomo muore sotto gli occhi dei compagni

La coppia era originaria di Carini, un comune della città metropolitana di Palermo, ma da diversi anni si erano trasferiti a Chalfont dove erano molto conosciuti grazie all’attività che gestivano, Pina’s pizza, una piccola pizzeria italiana molto apprezzata dalla comunità locale.

Uccide il marito e si fa scavare una fossa per occultarne il corpo. Arrestata

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Decapitato da una motosega: uomo trovato morto in un lago di sangue

Anna Maria Tolomello è stata arrestata per l’omicidio di Giovanni Gallina. Gli agenti della polizia, si sono presentati in casa dove il corpo dell’uomo, ormai in stato di decomposizione, è stato rinvenuto, nascosto in camera da letto, avvolto da un lenzuolo. Secondo quanto riportato dai giornali americani che si sono occupati della vicenda, la donna aveva pagato alcuni operai per far scavare una buca molto profonda dove poi avrebbe sepolto il cadavere del marito.

La donna ha subito confessato l’omicidio, dichiarando di averlo dovuto fare per legittima difesa in quanto, durante una lite furibonda, Gallina avrebbe provato a soffocarla. La signora Tolomello ha confessato di aver sparato al marito il 16 marzo e di aver tenuto fino ad allora il cadavere in casa, mentre si preparava per disfarsene. Ad allertare la polizia, Phillip, il figlio della coppia, preoccupato perchè da tempo non riusciva a mettersi in contatto con il padre. Alle domande del figlio Anna Maria rispondeva sempre che il padre era fuori per affari. Anche i dipendenti della pizzeria hanno riferito agli agenti che da tempo non vedevano il loro capo. La donna è stata arrestata con le accuse di omicidio criminale, abuso di cadavere, manomissione di prove e altri reati correlati; dovrà comparire davanti al giudice il prossimo 19 aprile.