Un treno si è scontrato con un camioncino ed è deragliato stamane in Ungheria: il bilancio dell’incidente è di cinque morti e dodici feriti.

Tragedia questa mattina in Ungheria, dove cinque persone hanno perso la vita e altre 12 sono rimaste ferite, di cui 2 in gravi condizioni, in un incidente ferroviario. Le vittime erano a bordo di un convoglio che ha centrato in pieno un camioncino mentre attraversava i binari.

Numerose le squadre di emergenza giunte sul luogo del sinistro. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere del treno capovoltosi i passeggeri e trasportato in ospedale quelli feriti in maniera grave. La dinamica dello scontro è ora al vaglio delle autorità locali.

Ungheria, treno si scontra con un camioncino e deraglia: cinque morti e dodici feriti

Nella mattinata di oggi, martedì 5 aprile, si è verificato un drammatico incidente ferroviario a Mindszent, cittadina nel sud dell’Ungheria. Il bilancio al momento è di cinque persone morte e di dodici ferite, di cui due in maniera grave.

Secondo quanto ricostruito, scrive la stampa locale e la redazione de Il Post, un treno avrebbe travolto un camioncino, su cui viaggiavano le cinque vittime, che stava attraversando i binari. Un impatto violentissimo a seguito del quale il convoglio avrebbe deragliato ribaltandosi nel terreno adiacente ai binari.

Sul posto sono arrivati le squadre di emergenza che hanno attivato le operazioni di soccorso. Nulla da fare per cinque dei sette occupanti del camioncino investito, decedute dopo lo scontro. Gli altri due, scrive Il Post, sono rimasti feriti e trasportati d’urgenza in ospedale, dove ora si trovano ricoverati in gravi condizioni. Feriti anche dieci dei passeggeri del convoglio che non avrebbero riportato gravi traumi.

Sul luogo dello schianto anche gli agenti della polizia ungherese che stanno svolgendo le indagini, coordinate dalle autorità locali, per appurare la dinamica del terribile incidente.