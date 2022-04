Will Smith, le prime gravi conseguenze del suo gesto sul palco degli Oscar. Lo schiaffo e la perdita dei nuovi progetti: arrivano le dimissioni

Da ormai diversi giorni l’argomento di quello che ormai è stato definito “slapgate” sta attirando l’attenzione dei media. Protagonisti Chris Rock e Will Smith, durante la serata più importante dell’anno per quanto riguarda il mondo del cinema.

Sul palco degli Oscars 2022 il comico ha rivolto una battuta, da molti contestata, alla moglie dell’attore Jada Pinkett, in particolar modo riferendosi alla sua testa rasata. L’attrice, affetta da alopecia, ha dimostrato di non gradire l’ironia sul suo stato di salute, ed è questo il momento in cui si apre uno scenario che per i primi secondi sembrava una gag organizzata.

Will Smith esercita violenza sul comico, vittima di uno schiaffo da parte dell’attore, che tornando al suo posto in prima fila, urla contro Chris Rock parole inequivocabili. A quel punto la situazione diventa chiara, e quella che poteva essere la serata più importante nella carriera di Will Smith, si trasforma improvvisamente anche nel punto più basso.

Poco dopo verrà infatti chiamato sul palco per ritirare il premio come miglior attore protagonista per l’interpretazione in “Una famiglia vincente – King Richard“, e non basteranno le sue scuse proclamate in lacrime per dimenticare l’accaduto. Arrivano le prime conseguenze in termini professionali per l’attore, che si rivelano tutt’altro che contenibili.

Will Smith, le prime gravi perdite

Poche ore dopo il condannabile gesto compiuto dall’attore sul palco degli Oscar ai danni di Chris Rock, Will Smith rilascia le scuse ufficiali sul suo profilo Instagram, questa volta coinvolgendo anche il comico. “Il mio comportamento è stato inaccettabile e imperdonabile“, scriveva l’attore, rivolgendosi a tutti coloro che hanno assistito alla deprecabile scena.

Un parere evidentemente condiviso da Hollywood, che lo esclude definitivamente da ben tre pellicole. Anche Netflix e Apple+ si schierano in merito, arrestandone i progetti. La piattaforma streaming con uno stop al film “Fast and Loose“, mentre la seconda, che aveva acquistato il già valutato “Emancipation“, ne posticipa l’uscita a data da destinarsi.

Will Smith, prima di subire le decisioni che verranno considerate in occasione della riunione organizzata il 18 aprile, dichiara le sue dimissioni dall’Academy. E mentre si attendono gli sviluppi di quella che entrerà nella storia delle serate più celebri degli Oscar, con un evento tanto inaspettato quanto irripetibile, sono in molti coloro che sui social si esprimono sulla vicenda.

Qualcuno definisce un vero e proprio “accanimento” il trattamento riservato all’attore, altri condannano gravemente il suo gesto. Un’atmosfera che non si rivela diversa tra colleghi di Hollywood, alcuni difendendolo ed altri ribadendo il non velato disappunto.