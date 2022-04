Amadeus, avete mai visto la figlia Alice Sabatini da piccola? Adesso c’è la foto che testimonia tutto: è identica al conduttore

Ha lo stesso nome di una delle belle ex Miss Italia, ma è la figlia di uno dei presentatori più amati del momento. Parliamo della primogenita di Amadeus, il volto Rai al timone de “I Soliti Ignoti”, direttore artistico delle scorse tre edizioni del Festival di Sanremo e futuro mentore della kermesse per altri due anni ancora. Lei è Alice Sabatini ed è riservatissima.

Amadeus negli ultimi anni ha fatto un vero exploit, insieme a lui la moglie Giovanna Civitillo che tramite i social attira molto l’attenzione ed il loro piccolo Josuè. Ma come i ben informati sapranno, l’Ama nazionale ha anche un’altra figlia, nata dal matrimonio con l’ex moglie Marisa Di Martino.

I due si separarono quando Alice aveva solo nove anni ma con papà Amedeo i rapporti sono stati sempre ottimi. Anche lei c’era quest’anno, seduta in prima fila, alla finale di Sanremo per gioire dei grandi risultati del suo babbo.

Amadeus e la figlia Alice, due gocce d’acqua: la FOTO

Alice Sabatini è una ragazza molto riservata. Non le interessa “approfittare” della popolarità del papà per emergere e farsi vedere, tutt’altro. Ha 24 anni e si è già laureata. La foto insieme ad Amadeus e a Giovanna ha fatto il giro del web.

Alice ha conseguito il traguardo con lode in Fashion Business all’Istituto Marangoni di Milano e pare abbia già trovato lavoro nel mondo della moda.

Il suo profilo su Instagram rimane basso con meno di 10 mila follower, ma basta frugare nell’archivio fotografico della giovane per trovare qualche informazione in più su di lei che, come papà Amadeus, è davvero molto riservata.

Tra i tanti scatti spunta la foto di Alice da piccola. La figlia del conduttore è in spiaggia, gioca con la sabbia e in testa ha una bandana gialla. Capelli lunghissimi, castano chiaro ed una smorfia da birbantella, con il naso un po’ arricciato ed il muso chiuso. Occhi vispi ed una somiglianza con papà Amadeus che è impressionante.

Tra i like per lei c’è anche, ovviamente, quello di Amadeus e Giovanna, che come sappiamo hanno un profilo Instagram condiviso amministrato dalla moglie del conduttore. Lui non è molto avvezzo ai social e vi compare pochissimo.