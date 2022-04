Benedetta Parodi, l’ospite in cucina questa volta è davvero speciale – FOTO

Benedetta Parodi sempre alle prese con nuove e appetitose ricette, nella sua cucina questa volta fa la sua comparsa un ospite particolare

Se parliamo di Benedetta Parodi, facciamo riferimento a una delle conduttrici televisive e influencer più particolari nel panorama social. La sorella della popolare giornalista Cristina Parodi ha saputo ritagliarsi infatti un posto tutto suo nel mondo dello showbusiness, e nel cuore degli ammiratori.

50 anni ad agosto, Benedetta aveva iniziato come conduttrice di ‘Studio Aperto‘, il tg di Italia Uno. Per poi dedicarsi alla sua grande passione, la cucina. Da anni ormai i suoi programmi di ricette sono un autentico cult sul piccolo schermo, e trovano conferme anche nel seguito social. La ‘zia Bene’, come la chiamano ormai tutti, ha oltre un milione di followers su Instagram.

Spiritosa e autoironica, ma anche molto professionale, Benedetta tra libri, post e filmati sui social e registrazioni dei suoi programmi, accompagna da diversi anni gli italiani in cucina. L’appuntamento con lei è ormai fisso per i fan di vecchia data, alla ricerca di ricette sempre nuove e spunti particolari in cucina. Questa volta, si dedica ad un piatto che ha davvero qualcosa di speciale.

Benedetta Parodi, un piatto che stupisce: l’ultima creazione è di uno chef inatteso e bravissimo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Francesco Totti in un locale a luci rosse. C’entra Vladimir Luxuria

La ricetta è un grande classico, ossia una carbonara. Ma il cuoco nella cucina di casa sua è d’eccezione, a dir poco. Si tratta del figlio Diego, il minore dei tre avuti dal felice matrimonio con il giornalista sportivo Fabio Caressa.

Benedetta mostra con orgoglio il piatto cucinato dal figlio, i fan riconoscono nel giovanissimo cuoco (13 anni a luglio) la copia perfetta e identica di suo padre, in tutto e per tutto. Oltre a ricordarne simpaticamente la presenza, quando era decisamente più piccolo, nei programmi della madre.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Elisabetta Canalis, outfit di fuoco e scollatura profondissima: il gioco diventa sensuale – FOTO

Una nuova stella è nata in cucina? Può darsi. L’esordio sembra convincente, vedremo nelle prossime ricette come se la caverà.