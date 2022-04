Durante una passeggiata nei pressi del Po nel Rodigino, un uomo avvicinandosi ha visto un borsone chiuso e insospettito ha chiamato i carabinieri per indagare.

Al suo interno vi era un cadavere e dopo le prime indagini, si è appurato che si trattasse di un corpo femminile. Essendo chiuso in quel modo, tutto fa pensare ad un omicidio, motivo per il quale sono partite le prime analisi sui nomi delle donne uccise in Veneto il cui corpo non è mai stato ritrovato.

La Procura di Rovigo si è assunta la responsabilità nel seguire le indagini del caso e capire l’identità della donna a cui appartiene il corpo ritrovato. Due prime ipotesi sono state fatte: il primo nome è quello di Isabella Noventa e il secondo invece è Samira El Attar. Isabella è stata uccisa nel 2016 dal suo ex fidanzato, la sorella del ragazzo e l’amante. Il fratello della vittima dichiarò di voler trovare a tutti i costi il corpo della sorella, un dolore ancora più difficile da digerire per un familiare quando il cadavere della persona uccisa è scomparso nel nulla.

A chi appartiene il cadavere ritrovato nel Po? Due ipotesi

La seconda ipotesi riguarda invece Samira El Attar, la donna che nel 2019 è stata uccisa dal marito. Aveva solo quaranta tre anni e dopo aver accompagnato in una mattina settimanale la figlia a scuola, è avvenuta la tragedia e il suo corpo non è mai stato ritrovato.

A causa di questa cosa che accomuna entrambe le donne uccise negli anni passati, non appena è stato ritrovato il borsone sul fiume Po, le indagini riguardo l’identità del corpo sono state associate alle storie di Isabella e Samira con la speranza che in quel borsone ci sia il cadavere di una delle due. Questo perché si possa fare finalmente giustizia, per le vittime e per i loro familiari, distrutti in tutti questi anni da un dolore indescrivibile.

