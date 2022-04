Shaila Gatta ha mandato in tilt il popolo del web mostrandosi divina. La visione ha alzato la temperatura, subito è un boom di like.

Curve da urlo e fascino a non finire. Shaila Gatta è tornata a far sognare il pubblico con la sua bellezza mozzafiato, scoprendo il suo fisico incredibile.

25 anni, il suo volto è diventato conosciuto con la sua partecipazione ad “Amici” per poi approdare a “Striscia la Notizia” dove si è distinta per anni come velina. Accanto a tutto questo ha conquistato un grande seguito sui social, in particolare su Instagram.

869 mila follower, il suo feed è una racconta di scatti da urlo dalla sua vita professionale e personale: tra shooting, momenti sul set e attimi spensierati ogni post è incredibile, scatenando i fan tra un boom di like e commenti. L’ultimo ha esordito il medesimo effetto, facendo gioire il pubblico.

Shaila Gatta da urlo, bikini e posa da infarto: fan nel delirio

