Chanel Totti, all’interno dell’ultimo video postato sui social c’è anche un ragazzo: la reazione di Francesco e Ilary

Tra circa un mese, Chanel Totti festeggerà il traguardo dei 15 anni d’età. Si può dire che la bellissima figlia del “pupone” e della conduttrice sia ormai diventata una donna, come i suoi profili social ufficiali non mancano di evidenziare.

Chanel, ogni giorno che passa, assomiglia sempre di più a mamma Ilary. Con quest’ultima, la secondogenita di casa Totti ha in comune la folta capigliatura bionda e la fisicità invidiabile. Di certo, alla giovanissima Chanel i corteggiatori non mancheranno affatto.

La figlia della coppia più celebre della tv, tra l’altro, proprio nelle scorse ore ha realizzato una clip accanto ad un ragazzo misterioso. Si è trattato di una vera novità agli occhi dei followers, che fino a quel momento l’avevano sempre vista in compagnia di sole amiche. Quale sarà stata la reazione dei genitori? Scopriamolo insieme.

Chanel Totti, nel VIDEO con lei anche un ragazzo: la reazione di Ilary e Francesco

Circa un giorno fa, la bellissima Chanel Totti ha pubblicato un video che ha fatto molto discutere i suoi fan di TikTok. Una clip che, per la prima volta, ha mostrato al pubblico un aspetto inedito circa la vita della figlia di Ilary e Totti.

Quest’ultima, che fino a ieri si era mostrata solo ed esclusivamente in compagnia delle proprie amiche, ha infatti deciso di realizzare una clip assieme ad un ragazzo. Chanel, a bordo della sua auto, inquadra il giovane in questione che si trova fermo proprio di fronte a lei, a bordo di una Fiat 500.

La figlia di Totti e Ilary, che ha taggato il ragazzo tramite la didascalia, non ha però lasciato trapelare alcun indizio circa i suoi rapporti con quest’ultimo. Con ogni probabilità, i due sono semplicemente amici che si sono ritrovati a trascorrere un pomeriggio insieme. Ma quale è stata la reazione di Ilary e Francesco di fronte al post?

Il “pupone” e la conduttrice, in realtà, hanno sempre lasciato alla figlia la libertà di essere sé stessa in tutto e per tutto. La clip, pertanto, non ha fatto insorgere in loro alcun tipo di malumore.