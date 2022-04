Damiano dei Maneskin: superstar nel lavoro, fidanzato adorabile nella vita privata. Da moltissimi anni, il frontman della band ha una relazione con Giorgia Soleri

“Adesso possiamo anche dirlo, no?” aveva detto Damiano dei Maneskin, uscendo allo scoperto insieme alla sua fidanzata Giorgia Soleri lo scorso anno, dopo il Festival di Sanremo. La loro storia, rimasta privata per tantissimi anni, è finita sotto ai riflettori quando lui è diventato una vera e propria superstar insieme alla sua amata band.

Giorgia, in tutti questi anni, è sempre rimasta nell’ombra a seguire i successi del suo fidanzato. Anche quando, lo scorso anno, Damiano si è ritrovato sul tetto del mondo insieme ai suoi amici. Lei è sempre stata il porto sicuro da cui lui ha avuto modo di tornare: il loro amore è davvero di ispirazione per tantissime persone che li seguono.

Damiano dei Maneskin: la fidanzata Giorgia sbotta sui social dopo l’accusa

Quando la popolarità è elevata, però, non mancano i complotti. Un paio di giorni fa, Giorgia ha pubblicato un paio di scatti di lei e Damiano a casa, sono delle foto vecchie ma le ha condivise per dirgli che sentiva la sua mancanza. E qui è accaduto qualcosa che mai avrebbe pensato: moltissime persone, l’hanno accusata di aver usato photoshop e che in verità nelle foto che ha pubblicato non stanno davvero in compagnia l’uno dell’altro.

“Nuovo livello di follia sbloccato: la gente che mi scrive che photoshoppo le foto con il mio fidanzato. il mondo non smette mai di stupirmi! Meraviglioso!” ha scritto Giorgia sul suo profilo di Twitter. “Raga son talmente brava che ho addirittura photoshoppato la zampa di Bidet nella mano. son pazzesca! Una donna dalle mille virtù!”

Sono stati in tanti a consigliarle di ignorare questa gente: lei e Damiano sono una splendida coppia, non mettono in mostra mai il loro amore e sono gli ultimi al mondo a dovere delle spiegazioni a qualcuno.