Cosa è successo tra l’opinionista de “L’Isola Dei Famosi”, Vladimir Luxuria, e l’ex capitano giallorosso Francesco Totti? Il racconto a luci rosse non può più attendere.

Ora impegnata con il duplice appuntamento settimanale a “L’Isola Dei Famosi“, la sua nuova opinionista, nonché pluripremiata attivista, attrice e direttrice artistica, Vladimir Luxuria, ha voluto raccontare in maniera inedita un disarmante episodio a “luci rosse“.

Il protagonista assoluto di tale inedito retroscena sarebbe l’ex amato capitano dell’A.S. Roma, Francesco Totti. Nonché attuale anima gemella della stessa padrona di casa, Ilary Blasi. Dopo il turbinio di notizie aleatorie sulla crisi di coppia degli ultimi mesi, è pronta ora a fare irruzione una nuova confessione. Come spiega dettagliatamente l’ex politica, in una lunga intervista, l’episodio sarebbe accaduto sotto lo sguardo attendo della bionda conduttrice. E anche per tal ragione, ad oggi, non potrebbe non essere raccontato.

Francesco Totti in un locale a luci rosse. C’entra Vladimir Luxuria

Direttrice artistica delle rinomate serate a luci rosse del “Muccassassina“, a partire dal lontano 1993 nella Capitale, Luxuria ha desiderato stavolta entrare nel merito di un indimenticabile episodio, avvenuto proprio durate gli anni dedicati a tale iniziativa. Un progetto, quest’ultimo, rivelatosi presto di attiva sensibilizzazione sui temi LGBT in Italia, e al quale parteciparono grandi artisti noti in tutto il mondo.

Ad uno di questi eventi, spiega Luxuria nell’ultima intervista rilasciata al “Fatto Quotidiano“, ha avuto modo di ospitare la suddetta coppia. E di scoprirne presto le loro attitudini più umane. La scintilla, racconta l’attivista, sarebbe scoccata in primis con Ilary. Al che entrambe decisero, su proposta di Vladimir, di progettare uno scherzo al calciatore giallorosso.

Luxuria ritorna con leggerezza a quel momento e spiega di essersi avvicinata con fare amichevole al bomber. L’attivista lo avrebbe avvisato confidenzialmente dell’inaspettata assenza di un go-go boy alla serata. Ovvero, specifica: di “un ballerino che si esibisce in una danza erotica“.

E che tale mancanza era un grande problema. Luxuria chiese così all’ex capitano di se potesse sostituire il ballerino. Ma la sua reazione la colpì moltissimo. “Sbiancò“, racconta Valdimir. “Balbettò che si era fatto male alla caviglia. Mi disse: chiedi all’amico mio. Di entrambi mi colpì l’assenza di pregiudizi“.

Difatti, l’irresistibile feeling creatosi in diretta tra le due nuove protagoniste dell’Isola non è altrettanto riuscito a passare inosservato di fronte allo sguardo attento dei fedeli spettatori della trasmissione. “Ho l’impressione di conoscerla da sempre“, ha affermato in conclusione, e strettamente a tal proposito, la stessa Luxuria.