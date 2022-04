GF Vip, il finalista dell’ultima edizione si sposa. “Inviterò solamente..”

L’edizione di quest’anno del Grande Fratello Vip è stata la più lunga della storia del reality. Tanti concorrenti a Settembre ma solo cinque di questi hanno avuto il privilegio di arrivare in Finale.

Tra i finalisti c’è stato Davide Silvestri, colui che da molti era considerato il vincitore di questo Grande Fratello, ma Jessica Selassiè si è aggiudicata la vittoria mentre Davide, il secondo posto.

Il pubblico si è molto affezionato a Davide durante tutti i mesi del programma, vista la sua capacità di socializzare con tutti e la simpatia che nei daytime lo ha contraddistinto. Davide è conosciuto dal pubblico per aver interpretato dei ruoli in alcune fiction importanti, come il giovane Falco nella serie Rai “Capri”, in cui ha dimostrato di essere un talento fresco e genuino ed un appassionato del mondo della recitazione. Dopo alcuni lavori però, per Davide sono arrivati i momenti difficili ma la sua caparbietà e volontà di non buttarsi mai a terra, hanno fatto di lui un grande uomo che con tutte le ferite, è riuscito comunque a trovare il suo posto nel mondo, grazie anche alla sua famiglia e al papà che lo ha fatto lavorare insieme con lui, un lavoro umile ma onesto.

Davide Silvestri si sposa, chi inviterà dal Grande Fratello?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Francesco Totti in un locale a luci rosse. C’entra Vladimir Luxuria

Nella vita di Davide dall’inizio della sua partecipazione al reality, c’è sempre stata solo una donna, la sua Lilì. La ragazza si chiama Alessia Costantino e la coppia convive già da anni a Brianza, non ci sono tantissime informazioni sulla sua vita personale, ma Davide durante il programma ha sempre dichiarato di amarla follemente e quando la ragazza è arrivata in casa per fargli una sorpresa, l’attore pieno di lacrime le ha detto: ” Tu sei la mia Lilì”.

Finito il programma Davide e Lilì hanno deciso di convolare a nozze e tra gli invitati al matrimonio, parlando ovviamente dei concorrenti della casa più spiata d’Italia, ci saranno solo Katia Ricciarelli, amica di Davide durante i mesi e Barù, grande compagno di viaggio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maria De Filippi nella bufera, ex protagonista si scaglia contro “Amici”