Ida Platano ritrova Riccardo e scoppia a piangere: “Certi amori rimangono per sempre…”

La dama ha ritrovato il suo ex fidanzato nello studio di ”Uomini e donne” dove si sono incontrati per la prima volta. La reazione è sorprendente.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno vissuto una storia d’amore durata diversi anni. Si sono conosciuti nello studio di ”Uomini e donne” durante il ‘‘Trono Over’‘.

Il loro amore è stato intenso e tormentato: hanno cercato di superare le loro diversità caratteriali e la crisi che stavano attraversando partecipando al programma ”Temptation Island”, sono usciti insieme dalla trasmissione promettendosi di affrontare le difficoltà ma in realtà dopo poco tempo hanno interrotto la loro convivenza, lasciandosi ufficialmente.

Riccardo Guarnieri successivamente ha conosciuto Roberta Di Pauda ma anche la storia d’amore con lei si è interrotta bruscamente.

Ida, invece, aveva ripreso parte al Trono over quest’anno, dopo aver superato la separazione dal suo ex, con l’aiuto di uno psicologo.

Aveva conosciuto Alessandro Vicinanza ma ultimamente ha chiuso i rapporti anche con lui, dichiarandosi profondamente delusa.

Ida Platano ammette: “Certi amori non finiscono…”

Nella puntata andata in onda il 6 aprile, Riccardo Guarnieri ha fatto il suo ritorno al ”Trono over” dove ha ritrovato la sua ex storica, Ida Platano.

Alla vista del ritorno in studio di Guarnieri, la dama si è mostrata visibilmente emozionata e non ha saputo resistere, scoppiando in un pianto commosso.

Maria De Filippi ha chiesto che effetto gli avesse fatto rivederlo e Ida ha ammesso: “Non posso dire che non mi faccia piacere…”.

La padrona di casa del talk show, ha invitato i due a ballare ed entrambi hanno accettato. Finalmente ricongiunti, si sono abbracciati sulle note di “Io volevo solo te” di LDA e si sono sussurrati qualcosa all’orecchio, ritrovando la complicità di un tempo.

Quando sono tornati alle loro sedute, Ida ha ammesso: “Questa cosa, adesso, ci voleva proprio”.

E poi ha aggiunto: “Certi amori non finiscono, rimangono per sempre”.

Una dichiarazione molto forte che non lascia indifferente Guarnieri: che tra i due stia per riscoccare la scintilla?