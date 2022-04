Bufera per Silvano, uno dei componenti dei Cugini di Campagna, che appena arrivato sull’Isola ha fatto esplodere un vero e proprio scandalo. Sarà vero? Come reagirà la Mediaset?

Nick Luciani e Silvano Michetti membri storici della band i Cugini di Campagna, sono sbarcati all’Isola dei Famosi durante la diretta della quinta puntata. Il loro arrivo era molto atteso da tutti ma, subito dopo essere arrivati, Silvano, il maggiore dei due, aveva già scatenato una bufera.

L’arrivo dei due componenti della famosissima band era atteso da molto tempo. Tutti sono curiosi di vedere come andrà la loro avventura a Playa Palapa. Tuttavia la loro permanenza sull’Isola potrebbe essere stata ormai compromessa a causa di quello che è accaduto subito dopo il loro sbarco.

Silvano Michetti shock all’Isola dei Famosi. Adesso potrebbe essere eliminato

Nick e Silvano sono arrivati sull’Isola durante la diretta della quinta puntata. Li abbiamo seguiti per tutto il tragitto, dall’elicottero all’arrivo sulla terra ferma. Subito dopo essersi lanciati i due hanno subito raggiunto Alvin sulla spiaggia e qui è accaduto quello che nessuno si aspettava.

In pochi secondi Silvano ha scatenato una vera e propria scandalo. Parlando con Alvin, il cantante si sarebbe lasciato sfuggire una bestemmia. Si è interrotto subito, eppure quell’accenno non è sfuggito ai telespettatori più attenti che, in pochissimo tempo hanno dato il via ad un’enorme bufera social. In tantissimi hanno postato su Instagram e Twitter quei pochi secondi di puntata in cui si può sentire chiaramente Silvano Michetti bestemmiare in diretta. Durante il corso della puntata non è stato detto nulla a riguardo, forse nel tentativo di far passare la cosa inosservata. Ma questo non è bastato a placare il pubblico. Come reagirà ora la redazione del programma e la Mediaset tutta? Il gesto incauto potrebbe costare l‘eliminazione dei due concorrenti.