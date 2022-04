“La vita in diretta”, Alberto Matano perde le staffe: “Una cosa assurda”

Alberto Matano ha rotto il silenzio a “La vita in diretta”, spiegando cosa gli è successo in questi ultimi giorni: la questione è molto delicata

“La vita in diretta” con Alberto Matano ha preso una piega diversa che ha portato il programma ad ottenere ottimi risultati. Il numero di share e ascolti lo testimonia.

Impegno, determinazione e talento hanno fatto sì che il conduttore arrivasse alla notorietà ed oggi la trasmissione è una delle più seguite. Il presentatore riesce sempre a lasciare il segno e spesso non perde occasione di condividere con i telespettatori alcune sue esperienze.

Alberto Matano, la denuncia in diretta: cosa è successo

Nel corso di una delle ultime puntate di “La vita in diretta“, Alberto Matano ha voluto trattare un argomento che ha interessato molti italiani. Si tratta delle truffe in cui tanti vip si sono ritrovati protagonisti.

Stiamo parlando di una frode diffusa sul web che riprende l’immagine dei personaggi dello spettacolo per sponsorizzare prodotti. Le persone diventano, quindi, testimonial di pubblicità, ma senza che lo sappiano.

Anche ad un conoscente di Alberto Matano è successa una cosa del genere e in diretta il conduttore ha spiegato: “A noi è capitata una cosa ancora più assurda. Ad un nostro inviato è stato doppiato, cambiato il labiale per sponsor”.

Il presentatore non ha riportato molti dettagli sulla vicenda visto che non riguardava lui in prima persona, ha però fatto riferimento ad un’altra questione: il furto dell’identità sui social.

Anche Matano si è ritrovato sul web delle foto e dichiarazioni mai pubblicate. Qualche tempo fa, infatti, qualcuno si è impossessato del suo profilo ed ha scritto e condiviso cose mai dette dal conduttore.

Sono tanti i vip che si ritrovano quotidianamente nella sua stessa situazione, nonostante gli appelli continui e le testimonianze in diretta televisiva da parte degli interessati. Bisogna stare molto attenti a tali vicende e denunciare ogni volta che capitano vicende del genere.