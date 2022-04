Laura Chiatti, non servono parole: la sua FOTO è pronta ad ammaliarti, fascino ipnotico senza precedenti.

L’attrice Laura Chiatti la vediamo spesso in televisione ma soprattutto in fiction e film. Pochi programmi, salvi i casi in cui la stessa viene chiamata per promuovere l’ultimo progetto cinematografico. Ma chi la ama, la segue molto sui social dove al contrario è molto presente, per la gioia dei numerosi fans.

Che sia acqua a sapone o in tenuta da gala, la bellezza dell’attrice è fuori discussione. La stessa posta di frequente eventi che contraddistinguono la sua vita quotidiana, spesso anche circondata dall’amore del collega e marito, l’attore Marco Bocci e dei figli nati dal loro amore. Nella sua ultima foto è sola, anzi… se ne vedono due.

Laura Chiatti, la foto che ti conquista è già virale

