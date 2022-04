Laura Pausini ha presentato per la prima volta il suo film con una premiere esclusiva. Una serata all’insegna delle emozioni

Si è tenuta presso l’Auditorium Conciliazione di Roma la premiere di “Laura Pausini – Piacere di Conoscerti“, il film diretto da Ivan Cotroneo che vedrà l’artista italiana presentarsi al pubblico come mai prima d’ora. Laura Pausini ha avuto modo di incontrare i numerosi fan accorsi all’evento e di calcare il red carpet accompagnata dalla famiglia e dai professionisti coinvolti nella realizzazione della pellicola.

Il docu-film sarà disponibile a partire da domani, giovedì 7 aprile, su Amazon Prime Video ma fino ad allora i fan dell’artista dovranno accontentarsi delle immagini tratte dalla scorsa serata. L’artista, felice ed emozionata, si è resa protagonista di un momento speciale, sorprendendo il pubblico presente.

Le FOTO della premiere di “Laura Pausini – Piacere di Conoscerti”: l’emozione dei fan e della cantante

Un progetto con il quale Laura Pausini ha voluto raccontare una parte inedita di sé ma per farlo ha preferito non utilizzare un classico documentario. Il film prodotto da Amazon rappresenta quasi un ponte tra questo e una pellicola cinematografica che vedrà come protagonista l’artista nei panni di una “seconda Laura”.

LEGGI ANCHE -> Maneskin, la band vince la sfida più difficile: i fan si preparano all’imperdibile appuntamento

Attraverso racconti esclusivi e immagini inedite, la cantante rivelerà aspetti della propria vita personale e della sua carriera trentennale rimasti finora custoditi. “La premiere di Laura Pausini – Piacere di Conoscerti a Roma è stata una grande festa che custodirò nella mia scatola dei ricordi per sempre“, scrive al termine della serata.

Poi il ringraziamento a tutti coloro che l’hanno accompagnata in questo lungo viaggio. “Ringrazio tutte le persone che ci sono state dall’inizio e che erano con me anche questa sera, io non vi ho dimenticato“, ha sottolineato prima di annunciare come lo spettacolo non sia ancora finito. Tante le sorprese in arrivo che porteranno i fan della cantante a emozionarsi proprio come accaduto nel corso della serata.

LEGGI ANCHE -> Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano: arriva la data ufficiale del grande giorno

Laura Pausini ha infatti regalato al pubblico presente all’Auditorium un magico momento, esibendosi con il suo ultimo singolo “Scatola“, tratto proprio dal film.