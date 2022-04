Questa mattina a Palermo, un uomo è stato trovato privo di vita in strada. Sul caso stanno indagando gli agenti della Polizia del capoluogo siciliano che hanno già identificato il corpo.

Un uomo è stato trovato morto in strada. È accaduto questa mattina a Palermo, in via Pietro Nenni, in un tratto chiuso al traffico. A chiamare le forze dell’ordine sono stati alcuni vigilantes che, durante il servizio, hanno rinvenuto il corpo.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile della Polizia, a cui è affidato il compito di chiarire il giallo, ed i carabinieri. Gli investigatori avrebbero già identificato l’uomo, un 40enne bengalese.

Choc a Palermo, dove questa mattina, mercoledì 6 aprile, un uomo è stato trovato privo di vita. Il drammatico ritrovamento in via Pietro Nenni, in un tratto di strada chiusa al traffico.

L’allarme è stato lanciato da alcuni vigilantes che, scrive la redazione di Palermo Today, poco dopo aver iniziato il turno di lavoro in uno dei negozi presenti in via Ugo La Malfa, hanno notato il corpo dell’uomo, riverso al suolo.

Immediato l’intervento dei carabinieri e della Squadra Mobile della Polizia che hanno delimitato l’area e avviato gli accertamenti per determinare i contorni della vicenda ed identificare la vittima. Secondo i primi riscontri, riportano i colleghi il cadavere aveva una corda stretta intorno al collo, mentre una delle estremità pare sia stata trovata legata ad una ringhiera. Non sarebbero stati rinvenute tracce di violenza.

L’uomo era sprovvisto dei documenti, ma gli investigatori lo avrebbero identificato poco dopo appurando che si trattava di un bengalese di 40 anni.

La salma è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale del Policlinico del capoluogo siciliano, dove nei prossimi giorni verrà effettuato l’esame autoptico, già disposto dall’autorità giudiziaria. I risultati potranno fornire maggiori risposte sul caso su cui gli inquirenti non escludono nessuna pista, compresa quella del gesto volontario.