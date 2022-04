Raoul Bova e quel retroscena clamoroso sul primo incontro con Terence Hill: l’interprete di “Don Matteo” ha fornito un consiglio preziosissimo al suo collega

La fiction più longeva della televisione italiana è tornata a riscaldare i cuori dei telespettatori, forte di nuove presenze e di volti che, ormai da anni, sono delle colonne portanti all’interno di “Don Matteo“. Abbiamo ritrovato Nino Frassica nei panni del Maresciallo Cecchini, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico rispettivamente in quelli della Capitana e del pm Marco Nardi.

È inoltre tornato, a distanza di anni dalla sua ultima apparizione, il Capitano Anceschi – alias Flavio Insinna -, che terrà compagnia ai telespettatori per tutta la durata della 13esima stagione. Nessun accenno, invece, alla presenza tanto attesa di Raoul Bova nei panni di Don Massimo.

Tutte le attenzioni, nel corso dei primi due episodi, si sono infatti concentrate sull’amatissimo ed insostituibile Terence Hill. Ma quale sarà il ruolo che andrà a ricoprire il nuovo parroco di Spoleto? Le dichiarazioni di Raoul Bova lasciano di stucco.

Raoul Bova, quel retroscena mai rivelato sul primo incontro con Terence Hill: impensabile

Ci saremmo aspettati di ammirare Raoul Bova all’opera fin dai primi episodi. Invece, contrariamente a quanto ipotizzato dai fan, il personaggio di Don Massimo comparirà solo a partire dalla quinta puntata, e non sarà affatto un sostituto di Don Matteo.

È stato Raoul Bova stesso a chiarire quale sarà il suo ruolo all’interno della fiction, in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Nuovo Tv. Il suo Don Massimo, stando a quanto rivelato, sarà solamente una presenza che si affiancherà alle numerose altre presenti ormai da anni, ed avrà in questo la funzione di svecchiare e di movimentare la longeva serie televisiva.

Per Bova, affiancarsi ad una personalità come quella di Terence Hill non è stato affatto semplice. Proprio l’interprete di Don Matteo, durante il loro primo incontro, non ha mancato di fornire preziosi consigli al nuovo arrivato: “mi ha detto di essere me stesso e di scegliere un nome che sentissi mio“.

A quanto sembra, tra Terence Hill e Raoul Bova si sarebbe fin da subito instaurata una speciale connessione. Connessione che, senza ombra di dubbio, non avrà mancato di dare i suoi frutti sul set.