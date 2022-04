Ragazzo investito ed ucciso da un treno: l’ipotesi degli inquirenti

Un ragazzo minorenne, di cui non sono state diffuse le generalità, è morto dopo essere stato investito da un treno sulla linea ferroviaria Ravenna-Rimini: indaga la Polfer.

Travolto da un treno in corsa sui binari. È morto così uno studente minorenne nella mattinata di ieri sulla linea ferroviaria Ravenna-Rimini, nel tratto compreso tra Ravenna e Classe. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine.

Per l’adolescente non c’è stato nulla da fare e adesso gli agenti della Polizia Ferroviaria stanno indagando per chiarire la dinamica del drammatico episodio. Da quanto accertato sino ad ora, pare essersi trattato di un gesto estremo.

Avrebbe atteso il passaggio del treno poi si sarebbe gettato sui binari venendo travolto. Così si sarebbe tolto la vita un ragazzo minorenne, di cui non si conoscono le generalità, nella mattinata di ieri, martedì 4 aprile, lungo la linea ferroviaria Ravenna-Rimini. La tragedia si sarebbe verificata intorno alle 10 nel tratto compreso tra Ravenna e Classe, nei pressi dei campi da calcio sulla Romea sud.

Sul luogo della tragedia, riportano i colleghi della redazione de Il Resto del Carlino, sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo, per il ragazzo, residente in provincia di Ravenna, era ormai troppo tardi e ai sanitari non è rimasto altro che appurarne il decesso.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, anche gli agenti della Polizia Ferroviaria e quelli della Squadra Mobile che hanno provveduto agli accertamenti per determinare l’accaduto. Da quanto emerso sino ad ora, riferiscono i colleghi de Il Resto del Carlino, potrebbe essersi trattato di un suicidio: lo studente, poco prima, avrebbe inviato ad un amico un messaggio dai toni drammatici spiegandogli di volersi togliere la vita. Inevitabili le conseguenze sulla linea ferroviaria: il traffico è stato sospeso per permettere i rilievi delle forze dell’ordine.