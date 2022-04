Sono in corso le indagini sull’agghiacciante scoperta effettuata nelle acque del fiume Po ad Occhiobello (Rovigo), dove alcuni pescatori hanno rinvenuto un cadavere.

Emergono nuovi dettagli sul macabro ritrovamento effettuato nella mattinata di lunedì nelle acque del fiume Po ad Occhiobello (Rovigo). Alcuni pescatori hanno trovato un borsone che al suo interno conteneva un cadavere che potrebbe appartenere ad una donna.

Inoltre, secondo quanto trapelato, pare che il corpo sia stato trovato in discreto stato di conservazione, ma senza la testa. Del caso si stanno occupando i carabinieri che dovranno risalire all’identità del cadavere e chiarire quanto avvenuto.

Non si esclude nessuna pista, ma gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sul caso del cadavere ritrovato lunedì mattina, 4 aprile, nel fiume Po. A fare la tragica scoperta sono stati alcuni pescatori che hanno notato un borsone tra i sassi in una sacca nel territorio di Occhiobello, in provincia di Rovigo.

Dopo la segnalazione sono arrivati tempestivamente i carabinieri che hanno delimitato l’area e fatto scattare le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Rovigo. Secondo quanto emerso sino ad ora, scrive la redazione de Il Resto del Carlino, all’interno del borsone è stato rinvenuto un cadavere senza testa e privo degli indumenti. Il corpo sarebbe in discreto stato di conservazione, circostanza che potrebbe facilitare le operazioni di identificazione, già in corso.

Come da prassi, gli inquirenti esamineranno l’elenco delle persone scomparse in zona per trovare eventuali riscontri. Stando a quanto trapelato, potrebbe trattarsi di una donna, circostanza ancora da confermare dagli inquirenti che, scrive La Nazione, indagano per omicidio.

In attesa dei prossimi accertamenti, si ipotizza che il cadavere possa appartenere ad Isabella Noventa o a Samira El Attar, due donne uccise in Veneto il cui corpo non è mai stato ritrovato. Non è escluso anche che possa trattarsi di Saman Abbas, la ragazza di 18 anni scomparsa un anno fa da Novellara (Reggio Emilia).