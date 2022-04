Un giovane carabiniere di 39 anni è stato trovato morto dalla moglie nella loro abitazione di Sant’Angelo di Senigallia (Ancona). A nulla sono valsi i tempestivi soccorsi.

Dramma a Sant’Angelo di Senigallia (Ancona), dove un carabiniere di 39 anni è stato trovato senza vita nella propria abitazione. A fare la tragica scoperta è stata la moglie che, rientrata a casa, lo ha trovato riverso in bagno.

Chiamato il numero unico per le emergenze, quando i soccorritori sono arrivati sul posto per il militare dell’arma non c’è stato nulla da fare. A stroncalo sarebbe stato un improvviso malore che non gli avrebbe lasciato scampo.

Senigallia, carabiniere trovato morto in casa dalla moglie: forse stroncato da un improvviso malore

Nella serata di ieri, martedì 5 aprile, un uomo è stato trovato morto in casa a Sant’Angelo, piccola frazione del comune di Senigallia, in provincia di Ancona. Si tratta di Arrigo Damadei, carabiniere di 39 anni sposato e padre di una figlia di soli 4 anni.

Secondo quanto riporta Il Corriere Adriatico, in un articolo di Sabrina Marinelli, la moglie del 39enne era uscita a fare la spesa in un supermercato, ma quando è tornata ha ritrovato il marito riverso a terra in bagno. Immediata la chiamata al 118 il cui centralino ha inviato sul posto un’ambulanza con a bordo l’equipe medica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Escursionista disperso in montagna: si concludono tragicamente le ricerche

Purtroppo, una volta giunti presso l’abitazione, sita in via Borgo Marzi, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane carabiniere, originario di Chiaravalle ma in servizio da anni presso la stazione di Ostra Vetere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Si accascia durante una partita di calcetto: uomo muore sotto gli occhi dei compagni

A far maggior chiarezza sarà l’esame autoptico, disposto sulla salma dall’autorità giudiziaria. Al momento pare che il 39enne sia deceduto per cause naturali: un malore fatale che lo avrebbe colto improvvisamente mentre si trovava in casa. Negli ultimi giorni, come riporta Il Corriere Adriatico, difatti, Arrigo non aveva manifestato alcun malessere.

Sotto choc i colleghi e l’intera comunità della piccola frazione in provincia di Ancona che si è stretta al dolore dei familiari colpiti dall’improvviso lutto.