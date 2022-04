Sophie Codegoni, problemi in paradiso con la famiglia? L’appello ai genitori ha a che fare con la sua storia d’amore con Alessandro Basciano

Sophie Codegoni è una delle influencer più amate del momento. La sua carriera è cominciata nel 2020 quando è stata scelta da Maria De Filippi come tronista di Uomini e Donne: non avrebbe mai pensato che un ruolo semplice come questo, avrebbe potuto influenzare tutta la sua vita. Ad oggi, infatti, lavora nel mondo della tv e dello spettacolo.

Sophie, lo scorso settembre, è entrata nella casa del Grande Fratello Vip. Era in assoluto la concorrente più giovane, ma grazie alla sua personalità fortissima, all’interno del gioco ha creato molteplici dinamiche. Oltre ad essere stata una grande protagonista, è riuscita anche a trovare l’amore tra le braccia di un ex corteggiatore di Uomini e Donne, Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni, l’appello alla mamma e al papà: “Lasciatemi vivere”

Sophie si è innamorata all’interno della casa più spiata d’Italia e non ci avrebbe mai scommesso un solo centesimo, considerato il suo carattere molto particolare. Fuori ha ricevuto tutto il sostegno del mondo dalla sua famiglia, ma una volta uscita, ha scoperto che durante la sua esperienza la mamma e il papà sono stati davvero molto preoccupati per la sua situazione traballante con Alessandro. I due litigavano spesso e, per certi versi, venivano spesso accusati di essere una coppia tossica.

“Cari mamma e papà – ha cominciato così il suo appello Sophie, sul settimanale DiPiù -, quando sono uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, ho scoperto che mi avevate scritto delle lettere. Ho letto che eravate felici per me, per la mia storia d’amore con Ale, ma anche preoccupati, perché dopo aver sofferto tanto nella vita temevate che potessi vivere. Lasciatemi vivere tranquillamente la mia storia con Alessandro“.

Sophie Codegoni non è mai stata così tanto felice, la sua storia con il bell’Alessandro sta procedendo a gonfie vele e i due stanno realizzando insieme tantissimi progetti di vita davvero molto importanti.