La vita di Stephanie di Monaco è stata segnata da tormentati amori: questo loop si spezza e conosce una gioia infinita. Commozione per la reale monegasca.

Dal portamento regale e dal fascino intramontabile. Stephanie di Monaco, come la sorella Carolina, è diventata conosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza, ma non solo. La terza figlia di Grace Kelly e Ranieri ha segnato la storia del principato con i suoi colpi di scena e la sua tormenta vita privata.

57 anni, la sua esistenza è stata segnata dalla tragica morte della madre a seguito di un’incidente stradale mentre entrambe si trovavano nella stessa auto, avvenuto quando aveva solo 17 anni. Nel corso degli anni ha portato avanti diversi percorsi sia come stilista, sia come musicista.

A catalizzare l’attenzione mediatica in particolare i suoi amori travagliati: il suo primo compagno è stato Daniel Ducruet, cantante francese ed ex guardia del corpo, cui ha dato alla luce i figli Louis e Pauline. Sposatisi nel 1995, i due hanno divorziato solo dopo un anno.

Di lì a breve ha dato alla luce la figlia Camille con Jean Raymond Gottlieb, maestro di scii. Nel 2003 si è sposata con l’artista circense Adans Lopez Peres per poi divorziare l’anno successivo.

Stephanie di Monaco: gioia infinita grazie a lui

Conosciuta anche come principessa ribelle, Stephanie per anni ha catturato l’attenzione con le sue vicende amorose travagliate che segnano spesso le vite dei reali, sempre nell’occhio del ciclo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Maneskin, la band vince la sfida più difficile

Diverso epilogo invece per il suo primogenito Louis Ducruet che ha regalato alla madre una gioia infinita.

La vita sentimentale del reale va a gonfie vele: legato a Marie Chevallier, con cui forma una splendida coppia, i due si sono sposati in Vietnam, paese d’origine di lei e condividono spesso scatti romantici suoi social in cui sono ritratti molto affiatati.

15esimo nella linea di successivo del principato, Louis e la moglie hanno allargato la famiglia con un cane, chiamato Pancake con cui vive a Monaco. Legati da un amore solido, i due si sono incontrati cinque anni fa mentre si trovavano in America per ragioni di studio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Da brividi”, Francesca Fialdini ammalia come un angelo bianco

A seguito di un incontro casuale, tra i due è scattato subito il colpo di fulmine. Il figlio di Stephanie ha tenuto per un po’ nascoste le sue origini reali, per poi mostrare il suo vero volto. Poi le nozze nel 2019 per la gioia della sorella di Carolina che ha visto il suo Louis conoscere una felicità travolgente.