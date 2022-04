Un operaio di 45 anni è morto nella mattinata di ieri in provincia di Terni in seguito ad un tragico incidente stradale in moto. Intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

Ieri mattina un drammatico incidente stradale, avvenuto sulla strada che collega Taizzano a Treie (Terni), è costato la vita ad un uomo di 45 anni. La vittima stava viaggiando in sella alla propria moto, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo finendo ed è finito al suolo.

Sul luogo del sinistro sono accorsi i sanitari del 118, ma per il centauro era ormai troppo tardi. Oltre allo staff medico sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che si sono occupati degli accertamenti di legge.

Incidente mortale nella tarda mattinata di ieri, martedì 5 aprile, sulla strada tra Taizzano e Treie, frazioni del comune di Narni, in provincia di Terni. A perdere la vita un operaio 45enne, originario della Sardegna, ma residente a Narni.

L’operaio, di cui non è stata diffusa l’identità, scrivono i colleghi della redazione de La Nazione, si trovava in sella alla sua moto, ma, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo della due ruote ed è caduto sull’asfalto. Un impatto al suolo molto violento che non gli ha lasciato alcuno scampo.

In pochi minuti, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare la morte del motociclista, sopraggiunta per i gravi i traumi riportati nella caduta.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che, come da prassi, hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro ed appurare le cause che hanno fatto perdere il controllo della moto alla vittima. Dai primi riscontri, riporta La Nazione, si tratta di un incidente autonomo che non avrebbe coinvolto altri veicoli in transito sul tratto stradale.