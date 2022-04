Tomaso Trussardi festeggia 39 anni d’età: dalla famiglia di Michelle Hunziker arrivano gli auguri più speciali per l’imprenditore

Nella giornata di oggi, mercoledì 6 aprile, Tomaso Trussardi festeggia un importantissimo traguardo: il compimento dei suoi 39 anni d’età. Questa ricorrenza speciale, che lo ha portato alla soglia dei 40 anni, arriva a distanza di pochi mesi da uno dei periodi più duri della sua vita: il divorzio da Michelle Hunziker.

I due ex, che sono stati insieme per ben dieci anni e che si sono sposati nel 2014, hanno condiviso non solo una fase importante delle rispettive vite, ma anche due splendide figlie. Per Sole e Celeste, Tomaso e Michelle farebbero davvero di tutto.

A questo proposito, gli ex coniugi hanno preso la decisione di non cadere nell’errore di darsi battaglia sui social. Al contrario, al netto della separazione, i due si sono sempre mostrati uniti. Proprio alla luce di ciò, gli auguri arrivati dalla famiglia di Michelle quest’oggi hanno un sapore decisamente speciale.

Tomaso Trussardi festeggia 39 anni d’età: dalla famiglia di Michelle gli auguri più speciali

Nella giornata di oggi, moltissime persone si sono mobilitate per fare gli auguri a Tomaso Trussardi, affermato imprenditore ed ex marito di Michelle Hunziker. Quest’ultimo, attraverso le stories di Instagram, non ha mancato di ripostare i messaggi di affetto che i suoi conoscenti gli hanno fatto recapitare.

Tra le foto apparse nel profilo di Trussardi, non sfugge quella con uno dei membri della famiglia di Michelle Hunziker. Si tratta di Goffredo Cerza, che da ben cinque anni è al fianco della primogenita della conduttrice, Aurora Ramazzotti.

“Auguri Tomaso Trussardi“, ha scritto Goffredo nella didascalia dello scatto, un’immagine in cui i due uomini sorridono complici di fronte ai fotografi. Indubbiamente, il legame tra Tomaso e il fidanzato di Aurora è un legame speciale. Goffredo, entrato nella vita della Ramazzotti quando Trussardi e la Hunziker erano marito e moglie, avrà sicuramente condiviso molte esperienze con il festeggiato.

Allo stato attuale, tuttavia, mancano proprio gli auguri della conduttrice svizzera. Indubbiamente, Michelle avrà preferito contattare l’ex marito di persona, per fargli arrivare la propria vicinanza anche in questo giorno così importante.