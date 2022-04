L’escursionista, di cui si erano perse le tracce sui monti del Bleggio Superiore (Trento), è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri in un canalone innevato.

Si sono spente definitivamente le speranze di ritrovare in vita l’escursionista di 56 anni disperso da giorni su sui monti del Bleggio Superiore, in Trentino. I soccorritori hanno individuato il corpo senza vita dell’uomo in un canalone nel territorio di Zuclo (Trento).

I soccorritori, che hanno sorvolato la zona con un elicottero, si sono calati nel punto in cui era finito l’escursionista potendone solo constatare il decesso. Ora rimane da capire la dinamica dell’incidente costato la vita al 56enne.

Dopo giorni di ricerche, nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 5 aprile, è stato trovato morto Silvano Fedel, il 56enne disperso da venerdì durante un’escursione sui monti del Bleggio Superiore, in Trentino.

Secondo quanto riferisce il Soccorso Alpino del Trentino, in una nota sul proprio sito, le squadre di emergenza durante le ricerche, sorvolando l’area con un elicottero, hanno individuato il corpo del 56enne in un canalone innevato tra il monte Piza e il monte Solvia in località Carner, sopra l’abitato di Zuclo.

I soccorsi, considerata l’area molto impervia, si sono calati con un verricello raggiungendo il punto in cui era finito l’escursionista. Purtroppo, per Fedel era ormai troppo tardi. Costatato il decesso, sono scattate le operazioni di recupero della salma, trasferita a Cavrasto. Adesso le forze dell’ordine dovranno chiarire le dinamiche della tragedia e capire come l’escursionista possa essere finito nel canalone.

L’allarme era scattato, secondo quanto riferisce la redazione locale de La Voce del Trentino, venerdì sera quando la compagna preoccupata per il mancato rientro di Silvano, uscito per un’escursione, ha contattato i soccorsi. Nell’immediato sono state attivate le ricerche che hanno impegnato circa 200 uomini, operazioni rese complicate dal maltempo e conclusesi tragicamente con il ritrovamento del corpo del 56enne.