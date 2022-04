Una bambina di soli 9 anni è morta dopo essere stata schiacciata dal cancello della sua abitazione di Trescore Balneario (Bergamo): inutile la corsa in ospedale.

A nulla è valsa la disperata corsa in ospedale per salvare la vita ad una bambina di soli 9 anni. La piccola, rimasta schiacciata dal cancello della propria abitazione in Val Cavallina a Trescore Balneario (Bergamo), non ce l’ha fatta.

I fatti si sono verificati nella giornata di ieri all’imbrunire – intorno alle 19:30- quando la bambina stava giocando sullo scivolo in giardino. Il cancello sarebbe caduto non lasciandole scampo.

Bergamo, cancello cade e schiaccia una bambina di 9 anni: inutile la corsa in ospedale

Erano le 19:30 di ieri, martedì 5 aprile, quando la vita di Federica, una bambina di soli 9 anni è stata spezzata da una tragica fatalità.

La piccola stava giocando sullo scivolo installato fuori la propria abitazione a Trescore Balneario, comune in provincia di Bergamo. Improvvisamente, però, sarebbe stata schiacciata dal cancello di casa, dal peso di quasi 4 quintali, caduto per cause ancora da accertare.

La madre, accortasi di quanto accaduto – riportano i colleghi della redazione di Bergamonews– si sarebbe precipitata in giardino insieme al primogenito di 14 anni ed avrebbe immediatamente allertato i soccorsi. I due si sarebbero adoperati per rimuovere la pesante struttura, aiutati anche da alcuni vicini richiamati dalle urla della famiglia. Rientrato dal lavoro anche il padre della piccola, corso immediatamente a casa.

I sanitari del 118 si sarebbero precipitati sui luoghi della tragedia disponendo l’immediato trasferimento della piccola presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Purtroppo, però, il quadro medico – già disperato- sarebbe precipitato e la bimba sarebbe deceduta poco dopo il ricovero.

Intervenuti anche i carabinieri della Stazione del capoluogo orobico che adesso stanno espletando tutti gli accertamenti del caso per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo i primi riscontri, riferisce la redazione di Bergamonews, purtroppo, si sarebbe trattato solo di una tragica fatalità.