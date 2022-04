“Un Posto al Sole”, prima crisi per la nuova coppia? Il ritorno spiazza tutti

Un Posto al Sole: arriva la prima crisi sentimentale per la nuova coppia della soap opera napoletana. Stiamo parlando, ovviamente, di Silvia e di Giancarlo

Silvia e Michele si sono lasciati oramai da diverse settimane. La loro crisi però comincia molto tempo fa, ovvero quando a settembre del 2020, i due coniugi hanno avuto una brutta aggressione mentre erano in viaggio per Indaca. Da allora le cose non sono state più le stesse e i due sono precipitati in una tremenda crisi piuttosto duratura.

Erano senza dubbio una delle coppie più stabili di Un Posto al Sole, ma la crisi è stata inevitabile, soprattutto quando lei ha sentito il suo cuore tornare a battere grazie ad un altro uomo. Michele ha affrontato tutto con filosofia, ha perdonato la moglie ed è partito per cambiare vita e cominciare a lavorare come giornalista nella città di Milano.

Un Posto al Sole: Silvia e Giancarlo ai ferri corti a causa di Michele

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Giulia Stabile, dopo Sangiovanni qualcuno la corteggia: il nome è pazzesco

Grazie a questa separazione, Silvia ha finalmente cominciato a godersi la sua nuova storia d’amore con Giancarlo. All’inizio le cose tra di loro procedevano a gonfie vele, poi negli ultimi tempi hanno cominciato un po’ a risentire l’inizio della loro monogamia. E, l’inizio di questa piccola crisi tra di loro, si è scontrata con una coincidenza importante: Michele è ritornato a Napoli a distanza di settimane.

Così, Giancarlo avrà modo di rivedere insieme Silvia e Michele. I due sono stati insieme per più di vent’anni, e proprio per questo tra di loro c’è una complicità importante che va oltre il loro matrimonio: prima di ogni cosa, loro sono migliori amici. Giancarlo non la prenderà molto bene la loro vicinanza, vederli così affiatati nonostante tutto quello che hanno vissuto, lo getterà in una profonda crisi e comincerà a nutrire un sentimento di gelosia per la sua nuova compagna.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Carlo Verdone torna nei luoghi dove girò il famoso film Borotalco. La FOTO che emoziona tutti

Ma Michele ha deciso di tornare in pianta stabile? Questo non è ancora certo, ma se fosse così, le cose potrebbero mettersi davvero molto male per Giancarlo.