Valentina Vignali, allo specchio seduce anche con un look ‘extralarge’: “Sei fantastica anche così”

Valentina Vignali in un selfie davvero molto particolare, abbigliamento inedito per la modella e influencer ma il fascino è sempre lo stesso

Da tempo, è ormai una delle modelle e influencer con maggior seguito in Italia. Oltre due milioni e mezzo di followers su Instagram per la fantastica Valentina Vignali, che strappa sempre applausi ad ogni suo nuovo post.

La 30enne riminese ha alternato negli anni varie attività. Come modella, come personaggio social, ma anche televisivo – svariati i programmi cui ha preso parte, tra cui, tre anni fa, il Grande Fratello Vip – oltre a essere una giocatrice di pallacanestro. In questa stagione, milita nella Virtus Pavona, squadra che partecipa alla Serie C femminile nel Lazio.

Icona di eleganza e sensualità, Valentina non è assolutamente mai banale nei suoi post. Riuscendo a esibire sempre una bellezza notevole, ma sapendo anche mettersi a nudo e raccontandosi in maniera particolare. Le difficoltà che ha vissuto (in particolare i numerosi problemi di salute, ora superati) l’hanno forgiata e cambiata profondamente, ma ne è uscita decisamente più forte.

Valentina Vignali, in partenza per una destinazione speciale: il saluto ai fan con una bellezza che colpisce sempre

Arriva oggi un saluto davvero speciale ai suoi fan. Valentina è infatti in partenza, destinazione Stati Uniti e nello specifico a New York. Un viaggio a cui si prepara vestendosi ‘all’americana’, con pantaloni sportivi e un larghissimo giaccone.

Un look decisamente inusuale per lei, ma la sua bellezza rimane intatta. Di fronte allo specchio, infatti, nel suo riflesso è impossibile non perdersi. Una dimostrazione di fascino infinito che lascia il segno e che infatti viene riconosciuta dai commenti estasiati degli ammiratori,.

In particolare, si legge questo tra i commenti più significativi: “Sembrano le giacche che mi comprava mia mamma da piccolo, di almeno 5 taglie più grandi, così mi duravano di più… ma ovviamente a te sta benissimo“. La Vignali non delude mai, questo è certo. E ci aspettiamo grandi cose da questo suo viaggio a stelle e strisce.