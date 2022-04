“Vite al Limite”: la storia di Laura è incredibile. Il suo cambiamento è da record, dei risultati così mai nessuno li aveva raggiunti

“Vite al Limite” ti cambia la vita. Le storie del programma americano che va in onda su Real Time ci invitano a riflettere e anche molto. Sono diverse, infatti, le persone in sovrappeso che decidono di intraprendere un percorso di dimagrimento intenso per tornare a vivere una vita quantomeno normale. Si tratta di casi limiti e di chili in eccesso con numeri a tre cifre.

Di loro si occupa il dottor Nowzaradan, diventato famoso proprio grazie alla trasmissione, che tra dieta e bypass gastrico riesce a ridare il sorriso a molte persone obese. Si tratta di rivoluzionare completamente uno stile di vita sbagliato intraprendendo la strada per rinascere.

È quello che ha fatto Laura. Grazie a “Vite al limite” è rinata davvero ed oggi è bellissima. Ecco la sua storia.

“Vite al Limite”, la storia di Laura con 200 kg in meno

Laura Perez ha 43 anni e si è rivolta a “Vite al Limite” e al popolare dottor Nowzaradan per dare una svolta alla sua vita. Originaria del Texas, aveva un peso molto importante: 270 chili.

Il suo sogno era quello di tornare a vivere una vita normale, gioendo delle piccole cose della vita e senza dover portare addosso il fardello di chili e chili in eccesso. Laura ce l’ha messa tutta e ha raggiunto un vero record.

Proprio lei, infatti, grazie al dottor Nowzaradan e allo staff del programma di Real time ha perso ben 200 chili raggiungendo così il normo peso. La trasformazione per Laura è stata sensazionale, oggi non è solo in forma e con i chili giusti, ma è anche bellissima.

Questo risultato è stato possibile grazie ad un intervento di baratrico dopo il quale, la 43enne ha seguito una dieta e un allenamento leggero e mirato arrivando così all’obiettivo che si era prefissato.

I chili in eccesso di Laura sono stati per anni un problema. Il suo rapporto con il cibo è stato sbagliato fin da quando era bambina. Nel mangiare lei trovava il suo rifugio, quello che non era riuscito a trovare da nessuna parte dopo le molestie subite da piccolina.

Oggi, invece, Laura ha voltato pagina ed è riuscita a vincere resistenze e paure e fiera del suo percorso ha detto: “Oggi non dipendo più da nessuno”.