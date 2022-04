Anna Safroncik in Elisabetta Franchi incanta i fan con la sua eleganza. L’attrice sfoggia un raffinato abito di tulle: il look da favola conquista il web

Occhi azzurri intensi, capelli scuri e lineamenti in armonia con la perfezione: il volto di Anna Safroncik è qualcosa di estremamente noto al pubblico italiano. Un talento acquisito dal cinema, dopo il suo esordio sul palco di Miss Italia nel 1998, dove conquista un posto tra le prime dieci. Debutta come attrice in “C’era un cinese in coma” per la regia di Carlo Verdone.

Il primo di una serie di titoli di successo che aprono le porte alla sua sfavillante carriera. “Welcome Albania“, “La matassa“, “Poli opposti” sono solo alcuni di questi, ma acquista un successo straordinario anche sul piccolo schermo. Indimenticabile la sua partecipazione a “Centovetrine“, fiction che riscontra grande indice di gradimento, proprio come “Le tre rose di Eva“, dove ancora una volta ricopre un ruolo di spicco.

Presente in diverse trasmissioni televisive, nell’ultimo periodo è un altro il particolare della sua storia ad essere di interesse pubblico: la sua provenienza. Nativa proprio di Kiev, si batte in prima linea per tenere acceso il faro dell’attenzione sulla guerra che sta colpendo l’Ucraina. Sono molti gli appelli dell’attrice alla solidarietà, ricordando quotidianamente la tragedia umana che si sta consumando senza sosta.

Anna Safroncik in Elisabetta Franchi

Proveniente da un paese afflitto dalla drammaticità della guerra, per Anna Safroncik non è semplice riuscire a mantenere la linea di coerenza tra lo scintillante mondo dello spettacolo e il cupo scenario della distruzione.

Questo il motivo che la vede ricevere alcune critiche da parte degli utenti sui social, dove si spende in favore del tema, pur esprimendosi anche sul piano professionale. Un fenomeno che non scalfisce l’attrice, in continua esternazione di appelli alla solidarietà, portando comunque avanti la sua attività.

Ed è un tentativo che persegue anche nell’ultimo post, con cui incanta il web posando in un elegantissimo abito firmato da Elisabetta Franchi. Il vestito è di tulle decorato con il dettaglio del corpino, per un effetto assolutamente romantico. Sono tre gli scatti che la vedono protagonista, in un manifesto di eleganza degno di una favola. Il colore del capo di alta moda si sposa perfettamente con la carnagione dell’attrice, creando un sobrio effetto nude.

L’assoluta raffinatezza conquista l’elogio dei fan, che non perdono occasione di esprimere anche la loro vicinanza all’attrice, le cui immagini non rappresentano nessun attimo di dimenticanza.