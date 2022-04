Anna Tatangelo si mette a nudo con i suoi followers di Instagram: per la cantante è arrivato il momento di aprirsi in tutto e per tutto

Si direbbe che, dopo la fine del rapporto con Gigi D’Alessio, per la meravigliosa artista di Sora sia iniziato un nuovo capitolo della sua vita. Sia in termini professionali che sentimentali, la Anna che abbiamo visto rimettersi in gioco in tv è una Anna completamente diversa rispetto al passato.

L’amore con Livio Cori, senza ombra di dubbio, avrà contribuito ad infondere nella cantante un sentimento di rinnovata fiducia in sé stessa. Parallelamente, anche l’esperienza di conduttrice a Scene da un matrimonio, inattesa e sorprendente, le ha fatto guadagnare consensi a non finire.

La stessa Tatangelo, attraverso l’ultima fotogallery condivisa mediante Instagram, ha voluto raccontare ai fan come sta vivendo questo elettrizzante periodo. Le sue parole, arrivate come un fulmine a ciel sereno, non hanno mancato di scatenare la reazione del pubblico.

Anna Tatangelo si mette a nudo con i fan: “ho dovuto perdermi per capire che…” – FOTO

