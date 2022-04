Arisa su Vito Coppola: “Sono innamorata ma…” FOTO

Arisa e Vito Coppola tornano a far parlare di loro. Questa volta a prendere la parola è la cantante che svela cos’è che ostacola il loro amore

Sono una delle coppie più amate e chiacchierate del mondo dello spettacolo, soprattutto in quest’ultimo periodo, durante il quale i due si stanno mostrano apertamente al pubblico, tramite continue foto sui social. Il loro però è stato fin dagli inizi un rapporto turbolento e oggi la cantante ha deciso di svelare cos’è che non va.

Arisa e Vito Coppola si sono conosciuti durante il programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Vito si è ritrovato a fare da insegnante all’ex vincitrice di Sanremo e insieme hanno riscosso un enorme successo che li ha portati dritti alla vittoria.

Arisa e Vito Coppola, tutta la verità sulla loro relazione

Già durante Ballando con le stelle, era saltato agli occhi di tutti che tra Arisa e Vito ci fosse una complicità particolare. I due avevano legato parecchio, era nata una particolare affinità che sembrava andare ben oltre il semplice rapporto allieva – insegnante. A confermare il tutto proprio i due diretti interessati; purtroppo però dopo la fine del programma il rapporto si era molto raffreddato.

Ma ecco che ora, a distanza di qualche mese, Arisa e Vito tornano a mostrarsi insieme, più affiatati che mai. Li vediamo continuamente, nelle foto postate sui loro profili social, trascorrere molto tempo insieme, condividendo anche la quotidianità. Però c’è ancora qualcosa che non funziona del tutto tra loro e a parlarne questa volta è stata Arisa che ha finalmente confessato: “Si sono innamorata. Il problema è che non stiamo insieme e non stare insieme a distanza è molto difficile” ha detto la cantante, aggiungendo che il ballerino vorrebbe fare la sua vita senza la presenza invadente di lei.